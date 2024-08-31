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Diyarbakır'da dev dönüşüm: Bakan Kurum 'altı binini bitirdik' diyerek duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde inşası tamamlanan ve teslim edilen deprem konutları hakkında açıklamalarda bulundu. Kurum "Diyarbakır’ımızda asrın felaketinin ardından 10 bin konutun yapımına başladık, 6 binini tamamladık. Vatandaşlarımız sağlam binalarda güven içinde oturuyorlar" ifadelerini kullandı.

10:26 - 31/08/2024 Cumartesi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

6 Şubat 2023 yılında meydana gelen depremlerin ardından devlet, vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor.


Kahramanmaraş merkezli 11 ilin etkilediği deprem sonrası, güvenli konutlar tek tek yükseliyor.


Konutların tamamlanmasının ardından da depremzede vatandaşlar, sıcak yuvalarına kavuşuyor.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, bu kez Diyarbakır'da yapımı tamamlanan konutlara ilişkin bir video paylaştı.



"Vatandaşlarımız sağlam binalarda güvenle oturuyor"


Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:


Diyarbakır’ımızda asrın felaketinin ardından 10 bin konutun yapımına başladık, 6 binini tamamladık. Vatandaşlarımız sağlam binalarda güven içinde oturuyorlar.


"Daha iyisine ulaşana kadar durmayacağız"


Her bir depremzede kardeşimiz geceleri rahat uyuyana, hayal ettiklerinden daha iyisine ulaşana kadar durmayacağız.





#Murat Kurum
#Diyarbakır
#Deprem
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