Diyarbakır'da halk sağlığını tehdit eden 426 kilo ürün imha edildi

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, halkın güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Gıda Denetim ile Zabıta ekipleri, son iki günde tavuk döner satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kullanılan malzemeler, ürünlerin son kullanma tarihleri, hazırlama üniteleri ve iş yeri hijyeni kontrol edildi. Yapılan kontrollerde halk sağlığını tehdit eden, son kullanma tarihi geçmiş, insan sağlığı açısından kullanılamayacak durumda olan 426 kilogram tavuk ürününe imha edilmek üzere el konuldu. Ekipler, ilgili işletmeler hakkında yasal işlem gerçekleştirdi.