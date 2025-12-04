Yeni Şafak
Bakan Yumaklı: 1-31 Kasım arasında yurt genelinde 122 bin denetim gerçekleştirildi

Bakan Yumaklı: 1-31 Kasım arasında yurt genelinde 122 bin denetim gerçekleştirildi

4/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
DHA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kasımda 122 bin 271 gıda denetimi yapıldığını, uygunsuzluk tespit edilen 1963 işletmeye idari yaptırım ve 141 milyon 303 bin 503 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin bilgi verdi. Kasımda gerçekleştirilen denetimlere dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:


"1-30 Kasım döneminde yurt genelinde toplam 122 bin 271 gıda denetimi gerçekleştirdik. Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen 1963 işletmeye idari yaptırım, 141 milyon 303 bin 503 lira idari para cezası uygularken, 17 işletme hakkında suç duyurusunda bulunduk. Denetimlerimize kararlılıkla devam ederek, kurallara uymayan firma ve işletmelere gereken yaptırımları uygulamayı sürdüreceğiz."


Yumaklı, paylaşımında vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimlerini sağlamak için işini hakkıyla yapan tüm işletme, esnaf ve firmalara da teşekkür etti.



