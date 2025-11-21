Yeni Şafak
Hayrabolu’da gıda işletmelerine sıkı denetim

Hayrabolu’da gıda işletmelerine sıkı denetim

12:0021/11/2025, Cuma
IHA
Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, Bakanlığın talimatları doğrultusunda sahadaki kontrol çalışmalarının aralıksız sürüyor
Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, Bakanlığın talimatları doğrultusunda sahadaki kontrol çalışmalarının aralıksız sürüyor

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla gıda işletmelerini denetledi.

Hayrabolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Gürcan Evin, Bakanlığın talimatları doğrultusunda sahadaki kontrol çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Bakanımızın da sürekli vurguladığı üzere gıda güvenliğinin sağlanması, tüketicilerimizin korunması ve sağlıklı üretimin sürdürülebilirliği için denetimlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz" dedi.


Evin, vatandaşların sağlığının korunması adına gıda güvenliği konusundaki hassasiyetlerinin sürdüğünü ve denetimlerin aynı kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.



