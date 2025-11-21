Kargosu çalınan esnaf 2 kargo çalışanını silahla vurdu

Güngören'de iddiaya göre kargoları çalınan bir esnaf, tartıştığı 2 kargo çalışanını bacaklarından silahla vurdu. Olaya ilişkin görüntüler kamuoyun yansırken, kargo çalışanlarını silahla yaralayan esnaf hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Olay, Güngören ilçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Merter’de bir esnaf kargolarım çalındı diye kavga ettiği kargo çalışanına önce eliyle vurdu ardından silahla yaraladı. Durumu gören arkadaşı ise bıçak ile kendilerini korumaya çalıştı. İlk vurulan kargocu kaçarak bir iş yerine sığındı. Ardından diğer kargocu ile esnaf arasında küfürlü tartışma yaşandı. Bu tartışma sonrasında arkadaşına yardıma gelen kargocu da bacağından vuruldu.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan T.D. ve D.T. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan esnaf H.K.’yi arama çalışmaları devam ediyor.
Şüpheli yakalandı
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede 4 adet boş kovan bulundu. Çalışmaların devamında şüpheli Zeytinburnu'nda olayda kullanılan tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.