Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Letonya kıyılarına bir İHA enkazı daha vurdu

Letonya kıyılarına bir İHA enkazı daha vurdu

14:5020/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Letonya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (NBS), enkazın büyük ihtimalle bir hava savunma hedefinin kalıntıları olduğunu belirtti.
Letonya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (NBS), enkazın büyük ihtimalle bir hava savunma hedefinin kalıntıları olduğunu belirtti.

Letonya’nın Liepaja kentinde bir insansız hava aracı (İHA) enkazı kıyıya vurdu. Enkazın vatandaşlar için tehlike oluşturmadığı, bir hava savunma hedefinin kalıntıları olabileceği belirtildi.

Baltık denizine kıyısı olan ülkelerden Letonya’nın batısındaki Liepaja kentinin Karosta sahilinde çarşamba akşamı bir İHA enkazı kıyıya vurdu. Bölgeye giden polis, olayla ilgili orduyu bilgilendirdi. Letonya Ulusal Silahlı Kuvvetleri (NBS), enkazın büyük ihtimalle bir hava savunma hedefinin kalıntıları olduğunu belirtti.

Albay Maris Tutins Letonya Radyosu’na yaptığı açıklamada, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve İHA’nın Baltık ülkelerinden biri tarafından eğitim amaçlı kullanılmış olabileceğini, ancak bunun henüz kesin olarak bilinmediği ifade etti.

Söz konusu İHA enkazının halk için herhangi bir tehlike oluşturmadığı öğrenildi.

Rusya ile yaklaşık 290 kilometre sınırı bulunan Letonya’da geçtiğimiz Eylül ayında da kuzeybatıdaki Ventspils kenti yakınlarında bir Rus İHA’sına ait parçalar sahile vurmuştu.

#Letonya
#Liepaja
#Karosta
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ başvuru ücreti e Devlet’ten nasıl ödenir? 500 bin TOKİ sosyal konut 5000 TL başvuru ücreti yatırılışı