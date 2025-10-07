Yeni Şafak
Karadeniz kıyılarında tedirgin eden cisim: İnceleme başlatıldı

Karadeniz kıyılarında bir insansız deniz aracı şüphesi daha.
Karadeniz kıyılarında bir insansız deniz aracı şüphesi daha.

Artvinli balıkçılar, denizde gördükleri cismi insansız deniz aracı sanarak Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi, ekipler konuyla ilgili inceleme başlattı.

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında geçtiğimiz hafta balıkçıların bulduğu Ukrayna’ya ait insansız deniz aracının ardından bu kez Artvin’in Hopa-Arhavi ilçelerinin açıklarında denizde benzer bir cisim görüldü. Denize açılan bir balıkçı, suyun üzerinde sürüklenen cismi fark ederek bunun insansız deniz aracı olabileceğini düşündü. Balıkçı, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirirken aynı zamanda cep telefonu ile görüntü de kaydetti.

İlk belirlemelere göre cismin ters dönmüş bir insansız deniz aracı ya da büyük gemilerden düştüğü tahmin edilen bir filika olabileceği değerlendiriliyor. Cismin ne olduğuna ise Sahil Güvenlik ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından karar verilecek.

Geçtiğimiz hafta Trabzon açıklarında yaşanan olayın ardından Karadenizli balıkçılar tedirginliği sürerken, bölgede sık sık şüpheli cisimlere rastlanması nedeniyle balıkçılar, denizde gördükleri her nesneyi endişeyle karşılıyor.

