Pazar yerini piste çevirdi: Motosiklet tutkusunu çocuklarına aşıladı

Cenk Sargın'ın motosiklet tutkusu, çocuklarına miras bıraktığı en değerli hobi haline geldi. Sargın, Türkiye’de spor altyapısı ve eğitim maliyetleri konusunda karşılaştığı zorlukları, yaratıcı ve pratik bir çözümle aştı: Mahallesindeki boş pazar alanını hafta sonları, iki oğluna özel bir antrenman pistine çevirdi. Bu özverili baba, Türkiye'de motosiklet sporunun gelişimi için yerel imkanlarla nasıl çözüm üretilebileceğinin de güzel bir örneğini sunuyor.





Bisikletle başlayan aşk motosiklete dönüştü





29 yaşında motosikletle tanışan Cenk Sargın, çocukluğundan bu yana devam eden bisiklet sevgisini oğulları Aras ve Tuna'ya da aşıladı. Çocuklarının motosikletine olan yoğun ilgisi üzerine süreci hızlandırdığını belirten Sargın, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Oğullarım sürekli 'Baba, bizi de götür, gaz aç!' diyorlardı. İlk başta küçük bir motosiklet aldık, araziye çıktık ve yapabileceklerini gördük. Şimdi iki ayrı motosikletle 4-5 aylık yoğun bir süreçte eğitimlerini sürdürüyoruz," ifadelerini kullandı. Bu süreç, motosiklet sporunun aile içindeki bağları nasıl güçlendirdiğini de gözler önüne seriyor.





Pist eksikliği ve yüksek maliyetlere yerel çözüm





41 yaşındaki Cenk Sargın, Ankara'daki motosiklet pisti eksikliğinin ve profesyonel eğitimlerin yüksek maliyetlerinin kendilerini bu çözüme ittiğini vurguladı. Evlerine yakın ve Pazar günleri boş kalan pazar yerini, hem kapalı alan hem de hemen altındaki arazide cross (arazi) çalışması yapabilecekleri bir eğitim merkezine dönüştürdüklerini söyledi. Bu durum, Türkiye'de amatör sporcuların ve sporcu ailelerinin karşılaştığı altyapı sorunlarına dair önemli bir pencere açıyor. Sargın, profesyonel eğitim almak yerine, o bütçeyle çocuklarının tam donanımlı motosiklet ekipmanlarını ve araçlarını temin ettiğini, öğrenme sürecini ise değerli sporcuların ve içerik üreticilerinin videolarını takip ederek yürüttüklerini belirtti.





Türk şampiyonları ilham kaynağı oldu



