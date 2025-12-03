Şanlıurfa'da hijyen standartlarına uymayan 9 işletmeye cezai işlem uygulandı

Haliliye Belediyesi Zabıta ekipleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda ürünleri satışı yapan işletmeleri denetledi.

81 iş yerini denetleyen ekipler, hijyen standartlarına uymayan ve gıda güvenliği kurallarını ihlal eden 9 işletmeye cezai işlem uyguladı. Ayrıca, bu işletmelere iş yeri denetim formu verilerek ruhsat birimine sevk edildi.