Gündem Diyarbakırda iki ayrı noktada araziye gizlenmiş vaziyette 271 kilo 475 gram patlayıcı ele geçirildi
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da iki ayrı noktada araziye gizlenmiş vaziyette 271 kilo 475 gram patlayıcı ele geçirildi​

Diyarbakır'da iki ayrı noktada araziye gizlenmiş vaziyette 271 kilo 475 gram patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çeşitli silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı. Kayapınar ilçesinde iki ayrı noktada araziye gizlenmiş vaziyette 271 kilo 475 gram patlayıcı madde, 8 adet el bombası, 12 adet el yapımı roket ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Operasyonda araziye gizlenmiş vaziyette 271 kilo 475 gram patlayıcı madde ele geçirildi.
Operasyonda araziye gizlenmiş vaziyette 271 kilo 475 gram patlayıcı madde ele geçirildi.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çeşitli silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı.

AA
iki ayrı noktada araziye gizlenmiş vaziyette 271 kilo 475 gram patlayıcı madde, 8 adet el bombası, 12 adet el yapımı roket ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor: 5 terörist daha teslim oldu
GÜNDEM
Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor: 5 terörist daha teslim oldu

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

AA
Operasyonda ele geçirilen silahlar.

Farklı adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

AA
iki ayrı noktada araziye gizlenmiş vaziyette 271 kilo 475 gram patlayıcı madde, 8 adet el bombası, 12 adet el yapımı roket ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında Kayapınar ilçesine bağlı bir köydeki 2 farklı noktada yapılan aramada 265 paket halinde 271 kilo 475 gram patlayıcı, 8 el bombası, 12 el yapımı roket, 11 roketatar mühimmatı, 13 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 6 kaleşnikof silah, M-16 tüfek, 20 şarjör, 2 bin 117 fişek, 175 elektrikli kapsül, 52 Alpha fire 5 uzaktan kumanda, 15 elektronik devre, 3'er adet alıcı ve verici devre, dürbün, silah dürbünü, radyo, pusula, bıçak, uyku tulumu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'da terör operasyonu: Yaklaşık 300 kilo patlayıcı ele geçirildi
FOTOĞRAF 13
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Title
Farklı adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı.
Title
Soruşturma kapsamında Kayapınar ilçesine bağlı bir köydeki 2 farklı noktada yapılan aramada 265 paket halinde 271 kilo 475 gram patlayıcı, 8 el bombası, 12 el yapımı roket, 11 roketatar mühimmatı, 13 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 6 kaleşnikof silah, M-16 tüfek, 20 şarjör, 2 bin 117 fişek, 175 elektrikli kapsül, 52 Alpha fire 5 uzaktan kumanda, 15 elektronik devre, 3'er adet alıcı ve verici devre, dürbün, silah dürbünü, radyo, pusula, bıçak, uyku tulumu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Title
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Title
Title
Title
Diyarbakır'da terör operasyonu: Yaklaşık 300 kilo patlayıcı ele geçirildi
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çeşitli silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı.


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