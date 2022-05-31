​Diyarbakır’da ilaçlama başladı

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, yakarca (tatarcık), kene ve benzeri zararlı haşere popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması ve bunlardan bulaşabilecek sıtma, tifo, kolera, dizanteri, sarıhumma, leishmaniasis (şark çıbanı) gibi hastalıkların önlenmesi için bilinçli ve bilimsel mücadele yöntemleriyle ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

17 ilçede başlatılan ilaçlama çalışmalarında 311 personel, 62 araç, 200 sırt pompası, 35 holder cihazı, 60 atomizör, 47 ULV cihazı, 2 termal sisleme, mistblower cihazı görev alıyor.

Larvalara karşı alanlar periyodik olarak ilaçlanacak

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, ilaçlama çalışmaları kapsamında sivrisinek larvalarına karşı, zararlının biyolojik yaşam evrelerini göz önünde bulunduruyor.

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Bu kapsamda; havuz, göl, gölet, kanalizasyon, sazlık alanlar, bataklıklar, fosseptikler, birikinti sular, bodrum suları, süs havuzları gibi üreme alanlarında, belli periyotlarla kontrollerden geçiriyor. Uygulamalarla hedef zararlının üremesini engelleniyor.

Çalışmalar gece-gündüz aralıksız devam edecek

Ekipler, toplum sağlığını korumak amacıyla sivrisinek, karasinek, tatarcık gibi zararlıların ürediği, beslendiği, barındığı ve dinlendiği tüm alanlarda kalıcı ilaçlar kullanılarak mücadelesini sürdürüyor.

Karasinek popülâsyonuna karşı günün erken saatlerinde, sivrisineklere ve tatarcıklara karşı gündüz dinlenme ve barınma alanlarında sırt pülverizatörleri, sırt atomizörü ve holder cihazları ile akşam saatlerinde ise günbatımından itibaren ULV soğuk sisleme cihazları ile mücadele devam edecek.