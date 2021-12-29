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DİYARBAKIR

Diyarbakır'da pitbull saldırısına uğrayan küçük Asiye olayında yeni gelişme: Kamera kayıtlarını silmeye çalışmışlar

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye'ye saldırması Türkiye'nin gündemine oturdu. Yaşnanlar ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre, Asiye'nin ağır yaralanmasına neden olan pitbull saldırısının güvenlik kamerası görüntülerinin silinmeye çalışıldığı belirlendi.

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Haber Merkezi AA
Diyarbakırda pitbull saldırısına uğrayan Asiyenin durumu nasıl?
Arşiv

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, pitbull cinsi 2 köpeğin, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralaması nedeniyle başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor. Cumhuriyet savcılığınca, dün tutuklanan site yöneticisi Mustafa E. ile Süheyla K. hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen sevk yazısında, soruşturma devam ederken kuvvetli suç şüphesini oluşturacak nitelikte yeni deliller ortaya çıktığı kaydedildi.

Yasak olduğu bilinmesine rağmen...

Sonradan alınan tanık ifadeleri, müşteki ek beyanı, siber araştırma tutanağı ve teknik analiz raporu gibi dosyaya yansıyan delillerin bulunduğu ifade edilen yazıda, olayda yer alan bahse konu cins köpeklerin tehlike arz eden hayvanlardan olduğu, bu hayvanların ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılmasının yasak olduğu gibi çocuk alanlarına sokulmasının yasak olduğu bilinmesine rağmen şüphelilerin bu yasakları kasten ihlal eden eylemleri ile mağdurun hayati tehlike geçirecek şekilde ağır yaralanmasına sebebiyet verdikleri belirtildi.

Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye'den güzel haber
GÜNDEM
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye'den güzel haber

Şüphelilerin atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu ifade edilen yazıda, "Delillerin henüz tam anlamıyla toplanmamış olması, bilhassa kamera kayıtlarına ulaşarak bu kayıtların silinmeye çalışılmasının bu bağlamda delillerin karartılması çabası olarak nitelendirilmesi, soruşturma konusu fiilin önemi göz önünde bulundurulduğunda tutuklama haksızlığa yol açmayacak mahiyettedir." denildi.

Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye servise alındı
GÜNDEM
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye servise alındı

5 kişi tutuklu

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanmıştı. Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Mustafa E. ile Süheyla K'nin dün tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 5'e yükselmişti. Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

  • Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'ten yeni haber var
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Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş, bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğramıştı.
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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete aptığı açıklamada, gece hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen çocuğun saat 03.00 civarında yoğun bakım ünitesine kabul edildiğini belirtti.
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Hastanın uyuduğunu ve annesini yanına alacaklarını vurgulayan Çete, şunları kaydetti:<br><br>\"Genel durumu orta-iyi düzeyde. Hayati bulguları stabil. Kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları mevcut. İlk müdahalesi Gaziantep'te başarılı şekilde yapılmış, hastanemize ileri tedavi amacıyla nakil edildi...
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Genel durumunun uygunluğunu takip ederek mümkün olan en kısa zamanda, tahminen bir, iki gün içinde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli planlanıyor. Hastamız bizzat Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız tarafından da yakından takip edilmektedir.\"
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ASİYE 'EVE GİTMEK İSTİYORUM' DEDİ<br><br>Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Asiye Ateş'i çocuk yoğun bakım servisine yatırılmasının hemen ardından sabah erken saatlerde ziyaret etti. Yanında annesi bulunan Asiye, Prof. Dr. Çete'ye \"Eve gitmek istiyorum\" dedi.
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Gülümseyerek yanıt veren Prof. Dr. Çete de \"Tedavilerinin tamamlanmasının ardından elbette eve gideceksin\" diye konuştu.
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Asiye'yi ziyaretinin ardından hastane önünde açıklama yapan Başhekim Çete, \"Annesi yanındaydı. Geldiğindeki durumuna göre bugün biraz daha iyi. Ağız yoluyla beslenmesi yapılıyor. Bu da iyi bir durum; hem genel sağlık durumu hem moral açısından artı sağlıyor. Eve gitmek istediğini söyledi bana. Onu çok iyi anlıyorum, minik bir çocuk, eve gitmek isteyecektir. Tedavileri tamamlandıktan sonra minik Asiye sağlıklı bir şekilde evine gidebilir. Pazartesi veya salı günü Prof. Dr. Ömer Özkan'ın muayenesinin ardından doku nakli süreci başlayacak\" dedi.
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Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'ten yeni haber var
Gaziantep'te 2 Pitbull köpeğinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki minik Asiye Ateş'in tedasinde yeni bir gelişme yaşandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları olduğunu belirterek, "Bir iki gün içinde, Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli planlanıyor." dedi. Çete "Şu anda uyuyor, birazdan annesini yanına alacağız. Genel durumu orta-iyi düzeyde. Hayati bulguları stabil. Kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları mevcut" diye konuştu Yanında annesi bulunan Asiye, Prof. Dr. Çete'ye "Eve gitmek istiyorum" dedi. İşte Gaziantep'te pitbull saldırına uğrayan Asiye Ateş'in son durumu...
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