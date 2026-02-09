Yeni Şafak
DMM: Adıyaman'daki saat kulesi çevresiyle ilgili iddialar asılsız

Semih Bozkuş
18:159/02/2026, Pazartesi
Saat kulesi çevresi tamamlandı, alan aktif kullanılıyor.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinden bu yana saat kulesi çevresindeki inşaatların tamamlanmadığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Merkez, kullanılan görüntülerin güncel olmadığını ve çalışmaların tamamlandığını bildirdi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, “Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinden bu yana 04.17’yi gösteren saat kulesinin çevresindeki inşaatların hâlâ tamamlanmadığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

DMM’nin açıklamasında, söz konusu paylaşımlarda kullanılan görüntülerin güncel olmadığı, 2023 yılı içerisinde servis edilen eski fotoğraflardan oluştuğunun tespit edildiği belirtildi.

"Çalışmalar tamamlandı, bölge aktif olarak kullanılıyor"

Açıklamada, Adıyaman Atatürk Bulvarı’nda saat kulesi çevresinde yer alan binaların inşaat ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlandığı, bölgenin aktif olarak vatandaşlar tarafından kullanıldığı ifade edildi.

Merkez, kamuoyunda yanlış algı oluşturmaya ve devlet-vatandaş güvenini sarsmaya yönelik asılsız ve yanıltıcı iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.




#İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Adıyaman
#Deprem
#Saat Kulesi
