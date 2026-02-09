DMM: Adıyaman'daki saat kulesi çevresiyle ilgili iddialar asılsız

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, “Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinden bu yana 04.17’yi gösteren saat kulesinin çevresindeki inşaatların hâlâ tamamlanmadığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.