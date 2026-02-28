Yeni Şafak
DMM'den 'savaş başlıyor' iddialarına yalanlama

23:0528/02/2026, Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından "savaş başlıyor" iddiasıyla yapılan paylaşımlarla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların dezenformasyon içerdiği belirtilerek, "Toplumu korku, endişe ve kaosa sürükleme hedefiyle hareket eden bu hesaplara yönelik adli süreçler kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan
"savaş başlıyor"
iddiasıyla vatandaşların çeşitli hazırlıklar yapması gerektiğine yönelik açıklamaların asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından, söz konusu iddiayla vatandaşların çeşitli hazırlıklar yapması gerektiğine yönelik ifadelerin dezenformasyon içerdiği belirtildi.


"Adli süreç sürüyor"

Türkiye'nin güvenlik ve savunma süreçlerinin, ilgili kurumların koordinasyonunda etkin bir kapasiteyle yürütüldüğüne ve kamuoyunda paniğe neden olacak herhangi bir durumun söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada,
"Toplumu korku, endişe ve kaosa sürükleme hedefiyle hareket eden bu hesaplara yönelik adli süreçler kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."
ifadelerine yer verildi.

#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#İddia
#Savaş
