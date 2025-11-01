Yeni Şafak
Doğa yürüyüşü yaparken buldu: Nesli tükenmekte olan fareyi bisküviyle besledi

16:511/11/2025, Cumartesi
DHA
Nesli tükenmekte olan fareyi bisküviyle besledi
Amasya'nın Taşova ilçesi Dereli köyü ormanında nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu dikenli faresi (Acomys cilicicus) görüntülendi. Doğa yürüyüşü yapan Bedrettin Oral, fareye bisküvi yedirdi.

Amasya'nın Taşova ilçesi Dereli köyü ormanında doğa yürüyüşü yaparken Anadolu dikenli faresini fark eden Bedrettin Oral, hayvana lokumlu bisküvi verdi.

Oral, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Anadolu dikenli faresinin bisküviyi yediği anlar yer aldı.



#Amasya
#doğa yürüyüşü
#fare
