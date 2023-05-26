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Doğal gaz hattı çalışmalarında tarihi sütun parçaları bulundu

Bartın'ın Amasra ilçesinde devam etmekte olan doğal gaz hattı çalışmaları esnasında Roma döneminden kaldığı tahmin edilen sütun parçaları bulundu. Parçaların bulunması neticesinde çalışmalar durdurulurken, müze müdürlüğüne haber verilerek incelemelerin yapılması sağlandı.

10:21 . 26/05/2023 Cuma
DHA
Bartın Valisi Nurtaç Arslan da bölgeye gelip, yetkililerden bilgi aldı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan da bölgeye gelip, yetkililerden bilgi aldı.

​Kum ile Kaleşah mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik kısımda, 4 gün önce doğal gaz hattı için çalışma başlatıldı. Doğal gaz borusu yerleştiren ekipler, dün kazı sırasında tarihi olduğu düşünülen bazı parçalar buldu. Çalışmalar durdurulurken, Amasra Müze Müdürlüğü'ne haber verildi. Gelen ekiplerin incelemesinde, parçaların Roma dönemine ait sütunlar olduğu belirlendi. Sütun parçaları, müze müdürlüğünde koruma altına alındı. Bartın Valisi Nurtaç Arslan da bölgeye gelip, yetkililerden bilgi aldı.



#Bartın
#doğal gaz
#Roma dönemi
#sütun parçaları
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