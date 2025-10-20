Doğal gaz ve elektrikte destek sistemi değişiyor

Doğal gaz ve elektrik tüketiminde vatandaşa sağlanan sübvansiyonlarda değişikliğe gidiliyor. Uygulamadan kaynaklanan sorunların ortadan kaldırılması için kademeli sübvansiyon modeline geçilecek. Bu modelde; gelir, tüketim veya kullanıcı gruplarına bağlı olarak farklı destek oranları uygulanacak. Merkezi bütçe teklifinin Meclis'e sunulmasının ardından 2026 yılında da devam ettirilecek olan doğal gaz ve elektrik sübvansiyonlarına ilişkin milletvekillerine bilgilendirmede bulunuldu. Uygulamada her vatandaşın aynı oranda destek aldığı mevcut sistemin değiştirileceği, ihtiyaca ve tüketim düzeyine göre farklı oranlarda sübvansiyon desteğinin sağlanacağı bir modele geçileceği bildirildi.





AŞIRI TÜKETİME SON

Edinilen bilgiye göre; doğal gaz sübvansiyonunda illere ve aylara göre değişen tüketim limitleri esas alınacak. Belirlenen sınırın üzerinde tüketim yapan kullanıcı sübvansiyon kapsamı dışında kalacak. Böylece, tasarruf yapan ve ihtiyaç kadar tüketenlere korunurken, aşırı tüketimin de önüne geçilecek. Yüksek tüketim yaptığı için sübvansiyon dışı bırakılan kullanıcılara sağlanan kaynaksa dar gelirlere 'ek destek' olarak aktarılacak. Düzenlemeyle, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji desteklerinin adil şekilde paylaşılması hedefleniyor.





TEK SAYAÇLI HANELER MERCEK ALTINDA

Tek sayaç altında birden fazla ailenin yaşadığı haneler için de özel bir uygulama geliştiriliyor. Bu durumda olan vatandaşlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak hane geliri tespiti yaptıracak. Gelir düzeyi belirlenen ailelerin sübvansiyon desteğine durum incelemesinden çıkan sonuca göre devam edilecek.



