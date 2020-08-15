Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Mavi Vatanı kararlılıkla koruyacağız
RİZE

Doğu Akdeniz'de gerilim: Erdoğan'dan sert mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatanı kararlılıkla koruyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatıyla buluşmasında konuştu. Doğu Akdeniz'deki gerilim hususuna değinen Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de Fransa ve Yunanistan'ın tırmandırdığı gerilim bu hazımsızlığın göstergesidir. Yaptırım ve tehditler karşısında geri adım atmayacağız. Mavi Vatan'ı kararlılıkla koruyacağız. Oruç Reis 23 Ağustos'a kadar faaliyetlerine devam edecek, bu süreçte gemimize en ufak bir müdahalede bulunan olursa gereğini yapmaktan asla çekinmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı ile Yemek programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"18 yıllık iktidarımız döneminde bahane aramadık, asla bahanelere sarılmadık.

Muasır medeniyet hedefine bu kadar yaklaşılmamıştı

Bugün 18 yıl öncesine göre geleceğimize daha umutlu bakıyoruz, adımlarımızı daha kararlı atıyoruz. Türkiye muasır medeniyetler seviyesine çıkma hedefine hiç bu kadar yaklaşmamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı korumaya odaklandık
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı korumaya odaklandık

Döviz kurundan, faizden, terörden, ülkemizin tökezlemesinden medet uman CHP zihniyetindeki muhterislere boyun eğmeyeceğiz.

  • Türkiye'nin gerek sahadaki gerekse masadaki gücü artık rakiplerimiz tarafından bile kabullenilmektedir.

Mavi Vatan'ı kararlılıkla koruyacağız

  • Doğu Akdeniz'de Fransa ve Yunanistan'ın tırmandırdığı gerilim bu hazımsızlığın göstergesidir.Yaptırım ve tehditler karşısında geri adım atmayacağız. Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak bugün de 'Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkla koruyacağız.

Yunanistan hayal kırıklığına uğradı: AB'den Türkiye'yi kınamasını istemişlerdi
DÜNYA
Yunanistan hayal kırıklığına uğradı: AB'den Türkiye'yi kınamasını istemişlerdi

Gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz

Oruç Reis 23 Ağustos'a kadar faaliyetlerine devam edecek. En küçük tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz. 100 yıl önce Türkiye'yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanlar Doğu Akdeniz'de bunu başaramayacaklardır.

Haydutluğa boyun eğmeyeceğiz

  • Bugüne kadar yumuşatıcı olduk. Ancak Yunanistan yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Bu tarzı devam ettirirlerse biz gereğini yaparız. Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız.

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye Doğu Akdeniz yanıtı
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye Doğu Akdeniz yanıtı

Oruç Reis korsan anlaşma sınırında: Artık 8 savaş gemisi koruyor
GÜNDEM
Oruç Reis korsan anlaşma sınırında: Artık 8 savaş gemisi koruyor

Uluslararası deniz hukuku ve yerleşik teamüller açısından ülkemiz sonuna kadar haklı. Bunu elindeki tüm imkanlarla savunacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Bu yaklaşım tarzını devam ettirirlerse gereğini yaparız
OYNAT 01:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Bu yaklaşım tarzını devam ettirirlerse gereğini yaparız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı ile Yemek programında konuştu. Erdoğan, 'Türkiye'ye yapılan saldırılar karşısında bu zamana kadar biz hep kolaylaştırıcı olduk. Ancak Yunanistan bizim yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Yunanistan bu yaklaşım tarzını devam ettirecek olursa biz gereğini yaparız. Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız' dedi.
Abone Ol Google News
Bidena sert tepki

Biden'a sert tepki

"​Türkiye siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke değil."
Doğu Akdeniz mesajı

Doğu Akdeniz mesajı

"Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz."
Macronun hayalleri

Macron'un hayalleri

Gerçek şu ki; sen Napolyon değilsin!
Ambulans helikopter <br>korona hastası için havalandı

Ambulans helikopter
korona hastası için havalandı

2 bin 500 rakımda, 40 derece ateşle yanıyordu.
Yüzde 350 arttı

Yüzde 350 arttı

​Ulaştırma Bakanı sosyal medyada açıkladı..
Erdoğan'dan önemli mesajlar

Erdoğan'dan önemli mesajlar

Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı korumaya odaklandık.
Bir yıla kadar<br>hapis cezası var

Bir yıla kadar
hapis cezası var

​Koronavirüs tedbirlerine uymayanlar dikkat.
Yunan tiyatrosu

Yunan tiyatrosu

​AK Parti'den sert tepki: Doğu Akdeniz'de yaşananlar hukuksuzluktur.
Elabdellaoui Galatasaray'da

Elabdellaoui Galatasaray'da

​Sarı-kırmızılılar yeni transferi KAP'a bildirdi.
Mucize kurtuluş

Mucize kurtuluş

​Marmara Denizi'nin ortasında 3 gün yardım bekledi.
Gri listede aranıyordu

Gri listede aranıyordu

​Etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu.
Aşı üretimi başladı

Aşı üretimi başladı

​Rusya'nın 'Sputnik V' adlı koronavirüs aşısında önemli gelişme.
İkinci ele<br>yeni düzenleme

İkinci ele
yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenleme Resmi Gazete'de.
HDP görünümlü PKK

HDP görünümlü PKK

​İl binasında filmle PKK için ikna seansı yapmışlar..
Dışişleri'nden <br>AB'ye net mesaj

Dışişleri'nden
AB'ye net mesaj

​Türkiye, Doğu Akdeniz'de çıkarlarını koruyacak.
Yaşamadan bilemezsiniz

Yaşamadan bilemezsiniz

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı.
Bir saatte<br>kopyası yapılıyor

Bir saatte
kopyası yapılıyor

​Tatil hayali kuran binlerce kişi mağdur oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.