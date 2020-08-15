Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatanı kararlılıkla koruyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı ile Yemek programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"18 yıllık iktidarımız döneminde bahane aramadık, asla bahanelere sarılmadık.

Muasır medeniyet hedefine bu kadar yaklaşılmamıştı

Bugün 18 yıl öncesine göre geleceğimize daha umutlu bakıyoruz, adımlarımızı daha kararlı atıyoruz. Türkiye muasır medeniyetler seviyesine çıkma hedefine hiç bu kadar yaklaşmamıştı.

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Döviz kurundan, faizden, terörden, ülkemizin tökezlemesinden medet uman CHP zihniyetindeki muhterislere boyun eğmeyeceğiz.

Türkiye'nin gerek sahadaki gerekse masadaki gücü artık rakiplerimiz tarafından bile kabullenilmektedir.

Mavi Vatan'ı kararlılıkla koruyacağız

Doğu Akdeniz'de Fransa ve Yunanistan'ın tırmandırdığı gerilim bu hazımsızlığın göstergesidir.Yaptırım ve tehditler karşısında geri adım atmayacağız. Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak bugün de 'Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkla koruyacağız.

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Gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz

Oruç Reis 23 Ağustos'a kadar faaliyetlerine devam edecek. En küçük tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz. 100 yıl önce Türkiye'yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanlar Doğu Akdeniz'de bunu başaramayacaklardır.

Haydutluğa boyun eğmeyeceğiz

Bugüne kadar yumuşatıcı olduk. Ancak Yunanistan yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Bu tarzı devam ettirirlerse biz gereğini yaparız. Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız.

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Uluslararası deniz hukuku ve yerleşik teamüller açısından ülkemiz sonuna kadar haklı. Bunu elindeki tüm imkanlarla savunacak."