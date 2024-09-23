Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayımladı. Doğu Karadeniz Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Vatandaşların, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları öneriliyor.
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, Doğu Karadeniz'de rüzgar, bugün öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısında, zamanla genelinde, batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.
Fırtınanın yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.