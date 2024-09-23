Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı

İstanbul hava durumu için en güncel bilgiler Meteoroloji'den gelmekte. İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini incelendiğinde, şehirde önümüzdeki günlerde yağışlı ve parçalı bulutlu havanın hakim olması bekleniyor. Meteoroloji İstanbul anlık hava durumu verilerine göre vatandaşlar planlarına yapmakta. İşte İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini raporu.