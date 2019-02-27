Gündem Doktora bayıltan dayak
3. SAYFA

Doktora bayıltan dayak

İstanbul’da uzman doktor, eski bir hastasının yakını tarafından yolu kesilerek darp edildi. Hastaneye kaldırılan ve yüzü tanınmayacak hale gelen doktor, “Kafamı yumruklayıp aşağı düşürdü. Tekme tokat girmeye başladı. Elim ve burnumda kırıklar tespit edildi” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi IHA
Op. Dr. Hasan Cabbar, dayağın ardından bu hale geldi.
Op. Dr. Hasan Cabbar, dayağın ardından bu hale geldi.

Olay dün akşam saatlerinde Zeytinburnu Metro durağında yaşandı.

İddiaya göre, özel bir hastanede Üroloji uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Hasan Cabbar'ın yolu mesai çıkışında eski bir hastasının oğlu tarafından kesildi. Tedavi sonrası babasının durumunun iyi olmadığını söyleyen ve tehditler savuran hasta yakını, doktordan harcadıkları parayı geri vermesini istedi. Ardından doktora saldıran zanlı, feci şekilde dövdü.

Dayak bayılttı

Aldığı darbelerle yere yığılan ve kendinden geçerek bayılan doktor Hasan Cabbar, sağlık ekipleri tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Kolunda ve burnunda kırık olduğu tespit edilen doktor Cabbar, hastanede tedavi altına alındı. Kaçan saldırganın yakalanması için soruşturma başlatıldı.

“Sol elimde ve burnumda kırık tespit edildi”

  • Saldırı anının anlatan Op. Dr. Hasan Cabbar, “Zeytinburnu otobüs durağında indim. Otobüs durağından yürüyordum. Otoparkta hastanın küçük oğlu arkadan yaklaştı. Beni tehdit etmeye başladı. Para istedi, bende paranın olmadığını söyledim. ‘Kaç tane evin var, bir sürü gelirin falan var’ dedi. Saldırmaya başladı. Kafamı yumruklayıp aşağı düşürdü. Tekme tokat girmeye başladı. Sol elimde bir kırık tespit edildi. Burnumda kırık tespit edildi. Ağzım da ve dudaklarım da yumruktan dolayı hasar meydana geldi. Bayıldım bir anda kendimi devlet hastanesinde buldum” dedi.

Manisa'da hasta yakını kadın doktoru darp etti
GÜNDEM
Manisa'da hasta yakını kadın doktoru darp etti

Doktoru darp etti serbest kaldı
GÜNDEM
Doktoru darp etti serbest kaldı
Vietnamda tarihi zirve

Vietnamda tarihi zirve

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim bir araya geldi.
Bir ömür mücadele

Bir ömür mücadele

​Türk siyasetinin hocası Necmettin Erbakan'ı rahmetle anıyoruz.
Hindistanla iş birliğine hazırız

Hindistanla iş birliğine hazırız

Pakistan Başbakanı'ndan ​Keşmir'le ilgili açıklama.
Keşmir sorunu hemen çözülmeli

Keşmir sorunu hemen çözülmeli

​Hindistan-Pakistan gerilimine dünyadan ilk tepkiler.
Tüm yönleriyle yeni S ailesi

Tüm yönleriyle yeni S ailesi

Yenisafak.com Barcelona'da: ​Samsung'un yeni amiral gemisini sizin için inceledik.
Mor beyindesona gelindi

Mor beyindesona gelindi

​Yargıtay mor beyin kararını dergide açıklayacak.
Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafak’a anlattı.

Selahattin Gürkan projelerini Yeni Şafak’a anlattı.
Doktora bayıltan dayak

Doktora bayıltan dayak

​Hasta yakını darp etti: Eli ve burnu kırıldı.

Yerli motorda öncü TÜMOSAN

Yerli motorda öncü TÜMOSAN

​Güvenlik uzmanı Mete Yarar'dan önemli açıklama.

Gelin geldiği köyü değiştirdi

Gelin geldiği köyü değiştirdi

​Devlet desteği alarak hayalini hayata geçirdi.
Pakistan hava sahasını kapattı

Pakistan hava sahasını kapattı

Keşmir'de tırmanan gerilim bölgeyi etkiliyor.
Mısırda yangın faciası

Mısırda yangın faciası

​10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.
24 kadının el emeği

24 kadının el emeği

Genellikle 400 bin dolarlık evlerde kullanılıyor.
Gelirleri 1.6 trilyon doları aştı

Gelirleri 1.6 trilyon doları aştı

​Net karı yüzde 73.7 artışla 116,7 milyar doları buldu.
102 bin ürün denetlendi

102 bin ürün denetlendi

​Ticaret Bakanı Pekcan, son verileri paylaştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.