Dokunulmazlık terör seviciliğe kalkan olamaz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekili dokunulmazlığı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şentop, dokunulmazlığı terör örgütünü övücü eylemlerde kullanan milletvekillerini eleştirdi: “Dokunulmazlığı, teröristi ve terör örgütünü övücü eylemlerin önüne koyup milletvekillerini polise karşı direniş unsuru olarak kullanmak, milletvekilinin ve TBMM’nin itibarıyla bağdaşmayan bir husus. Milletvekilleri görüyorum, eylem eylem gezip, tedbirleri kırmak için dokunulmazlığını kullanıyor. Bizim buna sahip çıkmamız isteniyor. Asla böyle bir şey olamaz.”

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