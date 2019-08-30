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POLİTİKA

Dolmabahçe iddiası asılsız

Eski bakanlar Yalçın Akdoğan, Mahir Ünal ve Efkan Ala, çözüm sürecinde AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’ndeki görüşmeye ilişkin, “Erdoğan A4’e çizdi” başlıklı haberde yer alan iddiaların tamamen asılsız, gerçek dışı ve uydurma olduğunu bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi
Dolmabahçe Başbakanlık Ofisi

Akdoğan, Ünal ve Ala adına AK Parti’den yapılan açıklamada, 28 Ağustos tarihli bir gazetede “Erdoğan A4’e çizdi” başlıklı haberin yer aldığı hatırlatıldı. Çözüm süreci bağlamında AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında 28 Şubat 2015’te Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde gerçekleşen görüşmeye yönelik, “Dolmabahçe’de kimin nerede oturacağını beyaz bir A4 kâğıdına bizzat Erdoğan çizdi” iddialarının asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, “İddialar tamamen asılsız, gerçek dışı ve uydurmadır. Tamamen hayal ürünü olan ve isimsiz kaynak üzerinden spekülasyon üreten bu haberi yalanlıyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen iddiaların külliyen yalan olduğunu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” denildi.

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