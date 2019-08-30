Dolmabahçe iddiası asılsız

Akdoğan, Ünal ve Ala adına AK Parti’den yapılan açıklamada, 28 Ağustos tarihli bir gazetede “Erdoğan A4’e çizdi” başlıklı haberin yer aldığı hatırlatıldı. Çözüm süreci bağlamında AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında 28 Şubat 2015’te Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde gerçekleşen görüşmeye yönelik, “Dolmabahçe’de kimin nerede oturacağını beyaz bir A4 kâğıdına bizzat Erdoğan çizdi” iddialarının asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, “İddialar tamamen asılsız, gerçek dışı ve uydurmadır. Tamamen hayal ürünü olan ve isimsiz kaynak üzerinden spekülasyon üreten bu haberi yalanlıyor, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a atfedilen iddiaların külliyen yalan olduğunu kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” denildi.