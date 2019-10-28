Dönüm noktası

İstiyorlar ki bu ülke hür ve bağımsız olarak dimdik ayakta kalmasın

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Eskil Belediye Başkanlığının hizmet binası temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Türk insanının en hassas noktasının milli ve dini duyguları olduğunu söyledi.

Yaptığı konuşmada Özhaseki 'Güneydoğu sınırlarımızda bir terör devleti kurulsun başımıza bela olsun, istiyorlar.' dedi .