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Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede bedel ödeyen Türkiye’nin Bağdadi’nin ölü ele geçirilmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi. Erdoğan, “DEAŞ terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DAEŞ lideri Bağdadi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı. DEAŞ, PKK/YPG ve diğer terör örgütleriyle mücadelede bedel ödeyen Türkiye’nin Bağdadi’nin öldürülmesini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Erdoğan, terörle ortak mücadele vurgusu yaptı.

TWİTTER’DAN BAĞDADİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, şunları kaydetti: "DEAŞ terör örgütü elebaşının etkisiz hale getirilmesi, teröre karşı müttefiklerimizle ortak yürüttüğümüz mücadelenin önemli bir dönüm noktası olmuştur.

EN ÇOK BEDELİ TÜRKİYE ÖDEDİ

  • Türkiye, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da terörle mücadeleye katkı sunmaya devam edecektir. DEAŞ, PKK/YPG ve diğer tüm terör örgütleriyle mücadelede en çok bedel ödeyen ülke olarak, bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Teröre karşı müttefiklik ruhuna uygun, kararlı bir mücadele verildiği takdirde tüm insanlığın huzura kavuşacağına gönülden inanıyorum."

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