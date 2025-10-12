Yeni Şafak
Dönüşümde 'sağlıklı' yıkım şart

Dönüşümde 'sağlıklı' yıkım şart

12/10/2025, Pazar
Kentsel dönüşüm projeleri hız kazanırken, uzmanlar kontrolsüz yıkımların çevreyi ve halk sağlığını etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Ensari Özay, yıkım sürecinde ortaya çıkan toz ve kimyasalların büyük tehlike oluşturduğunu söyledi. “Yıkım faaliyetleri, binanın yapısına bağlı olarak çeşitli tehlikeli maddelerin atmosfere karışmasına neden olabilir” diyen Özay, özellikle 1980’lerden önce inşa edilen binalarda asbest tehlikesine dikkat çekti.

UZMAN EKİPLERCE YÜRÜTMELİ

Asbestin yalıtım, çatı kaplama ve boru malzemelerinde sık kullanıldığını belirten Özay, “Havaya karışan asbest lifleri solunduğunda akciğer kanseri, mezotelyoma ve asbestoz gibi ölümcül hastalıklara yol açabilir. Beton ve tuğlanın parçalanmasıyla oluşan silika tozu da tedavisi olmayan akciğer hastalıklarına neden olur. Bu yüzden yıkım işlemleri mutlaka uzman ekiplerce yürütülmelidir” dedi. Özay, yıkım işçilerinin yüksek risk grubunda olduğunu vurgulayarak, “Kısa süreli maruziyet solunum tahrişi ve alerjik reaksiyonlara, uzun süreli maruziyet ise ölümcül hastalıklara neden olabilir” uyarısında bulundu.

ANALİZ YAPILMALI

Alınması gereken önlemleri sıralayan Özay, “Yıkım öncesinde bina, potansiyel tehlikeli maddeler açısından analiz edilmelidir. Asbest ve ağır metallerin sökümü, deneyimli ve sertifikalı ekipler tarafından, toz yayılımını engelleyecek yöntemlerle yapılmalıdır. Yıkım alanında su püskürtme ve toz bastırma uygulamaları sürekli olarak yürütülmeli, işçiler koruyucu ekipmanlarla korunmalıdır. Ayrıca denetimler, uluslararası iş sağlığı ve çevre standartlarına uygun sürdürülmelidir” dedi.



