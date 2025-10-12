Dönüşümde 'sağlıklı' yıkım şart

Üsküdar Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Ensari Özay, yıkım sürecinde ortaya çıkan toz ve kimyasalların büyük tehlike oluşturduğunu söyledi. “Yıkım faaliyetleri, binanın yapısına bağlı olarak çeşitli tehlikeli maddelerin atmosfere karışmasına neden olabilir” diyen Özay, özellikle 1980’lerden önce inşa edilen binalarda asbest tehlikesine dikkat çekti.

Asbestin yalıtım, çatı kaplama ve boru malzemelerinde sık kullanıldığını belirten Özay, “Havaya karışan asbest lifleri solunduğunda akciğer kanseri, mezotelyoma ve asbestoz gibi ölümcül hastalıklara yol açabilir. Beton ve tuğlanın parçalanmasıyla oluşan silika tozu da tedavisi olmayan akciğer hastalıklarına neden olur. Bu yüzden yıkım işlemleri mutlaka uzman ekiplerce yürütülmelidir” dedi. Özay, yıkım işçilerinin yüksek risk grubunda olduğunu vurgulayarak, “Kısa süreli maruziyet solunum tahrişi ve alerjik reaksiyonlara, uzun süreli maruziyet ise ölümcül hastalıklara neden olabilir” uyarısında bulundu.