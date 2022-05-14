Dönüşün ekosistemi oluşacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Suriyeli sığınmacı konusu da gündeme geldi. Erdoğan toplantıda “Biz zaman içerisinde Suriye’de bir barış ortamının tesis edilmesi, kalanların da gidebileceği bir ekosistem orada oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.
SURİYELİLER İÇİN 2 KATLI EV
- Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı değerlendirmede, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelerdeki insanlar için başlatılan 100 bin briket ev projesini değinirken, proje kapsamında 57 bin briket evin tamamlandığını, geri kalanının tamamlanması için de çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Erdoğan’ın, “Nihai hedef 100 bindi. Bu sayıyı daha da artırmaya çalışacağız. Bundan sonra tek katlı evler yerine iki katlı konutları da deneyeceğiz. Bu süreci hızlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dediği öğrenildi.
DOĞRU ADIM ATILACAK
“Gönüllü geri dönüş” projesine de değinen ve bu projeyle 1 milyon Suriyelinin ülkelerine dönmesini amaçladıklarını dile getiren Erdoğan, “Suriyeliler konusunda bir şeyler yapacağız. Ama bunu ne Avrupa istediği için ne muhalefet istediği için yapacağız. Yapılması gerekenin, doğru olanın bu olduğunu düşündüğümüz için bu adımları atıyoruz. Ürkek, çekingen ve silik bir politika değil, açık yüreklilikle söylüyoruz. Biz zaman içerisinde Suriye’de bir barış ortamının tesis edilmesi, kalanların da gidebileceği bir ekosistem orada oluşturmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandığı belirtildi.
SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ
- Ekonomik gelişmelerin de gündeme geldiği toplantıda Erdoğan, “Sorunları çözeceğiz” mesajı verdi. 2023 seçimlerine dikkat çeken Erdoğan, kurmaylarına, “2023 için heyecanımızdan, moral ve motivasyondan hiçbir şey kaybetmedik. Bu anlamda, önümüzdeki son yaz. 2023 Haziran’a kadar hiç durmadan çalışın. Asla bir moralsizlik ve motivasyonsuzluk olmasın” talimatını verdi.
Atılan adımlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı sunumda, 1 milyon Suriyelinin ülkelerine gönüllü dönüşü için atılan adımları anlattı. Soylu, Türkiye’de 3 milyon 768 bin 716 Suriyelinin bulunduğu, Türk vatandaşı yapılan 200 bin 950 Suriyelinin 47 bininin Türkmen olduğunu aktardı. Soylu ayrıca, 101 bin 995 Ahıska Türk’ünün, 17 bin Afganistan Türkü ve 6 bin 787’inin Uygur Türk’ünün de Türk vatandaşı yapıldığını ifade etti.