Dönüşün ekosistemi oluşacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, Suriyeli sığınmacı konusu da gündeme geldi. Erdoğan toplantıda “Biz zaman içerisinde Suriye’de bir barış ortamının tesis edilmesi, kalanların da gidebileceği bir ekosistem orada oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

SURİYELİLER İÇİN 2 KATLI EV

Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı değerlendirmede, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelerdeki insanlar için başlatılan 100 bin briket ev projesini değinirken, proje kapsamında 57 bin briket evin tamamlandığını, geri kalanının tamamlanması için de çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Erdoğan’ın, “Nihai hedef 100 bindi. Bu sayıyı daha da artırmaya çalışacağız. Bundan sonra tek katlı evler yerine iki katlı konutları da deneyeceğiz. Bu süreci hızlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” dediği öğrenildi.

OYNAT 00:58 Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri devam ediyor Geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunan Suriyelilerin Kilis, Şanlıurfa, Hatay ve Gaziantep'ten ülkelerine geri dönüşleri devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden arındırılan bölgelerde, AFAD ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda altyapının güçlendirilmesi, başta eğitim, sağlık olmak üzere sürdürülebilir kamu hizmetlerinin sağlanması, gönüllü geri dönüşler için bölgeyi cazip hale getirdi.



Bölgedeki hasarlı hastaneler ve okullar onarılarak yeni okul ve hastanelerle birlikte hizmete açıldı. Adalet hizmetleri, kolluk hizmetleri, psiko-sosyal destek hizmetleri, gençlik ve spor merkezleriyle bölgede yaşam olağan bir seyre kavuşturuldu. Bu çalışmalar sonucunda Suriyelilerin geri dönüşlerinde ciddi oranda artış sağlandı. Fırat Kalkanı Harekatı başladığı günden bu yana 498 bin 593 Suriyeli ülkesine gönüllü geri dönüş yaptı.



Gönüllü geri dönüşler kapsamında farklı illerde yaşayan Suriyeliler, Kilis Öncüpınar, Akçakale ve Karkamış gümrük kapılarındaki Göç İdaresi Müdürlüğü Gönüllü Geri Dönüş Merkezine gelerek Gönüllü Geri Dönüş İstek Formunu doldurdu. Yapılan işlemlerin ardından terörden arındırılarak güvenli hale getirilen Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere minibüslerle giden Suriyelileri, güvenli bölgelerdeki akrabaları karşıladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak plan ve projelerin çalışmaları da yürütülüyor.

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DOĞRU ADIM ATILACAK

“Gönüllü geri dönüş” projesine de değinen ve bu projeyle 1 milyon Suriyelinin ülkelerine dönmesini amaçladıklarını dile getiren Erdoğan, “Suriyeliler konusunda bir şeyler yapacağız. Ama bunu ne Avrupa istediği için ne muhalefet istediği için yapacağız. Yapılması gerekenin, doğru olanın bu olduğunu düşündüğümüz için bu adımları atıyoruz. Ürkek, çekingen ve silik bir politika değil, açık yüreklilikle söylüyoruz. Biz zaman içerisinde Suriye’de bir barış ortamının tesis edilmesi, kalanların da gidebileceği bir ekosistem orada oluşturmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandığı belirtildi.

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SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ

Ekonomik gelişmelerin de gündeme geldiği toplantıda Erdoğan, “Sorunları çözeceğiz” mesajı verdi. 2023 seçimlerine dikkat çeken Erdoğan, kurmaylarına, “2023 için heyecanımızdan, moral ve motivasyondan hiçbir şey kaybetmedik. Bu anlamda, önümüzdeki son yaz. 2023 Haziran’a kadar hiç durmadan çalışın. Asla bir moralsizlik ve motivasyonsuzluk olmasın” talimatını verdi.

Atılan adımlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı sunumda, 1 milyon Suriyelinin ülkelerine gönüllü dönüşü için atılan adımları anlattı. Soylu, Türkiye’de 3 milyon 768 bin 716 Suriyelinin bulunduğu, Türk vatandaşı yapılan 200 bin 950 Suriyelinin 47 bininin Türkmen olduğunu aktardı. Soylu ayrıca, 101 bin 995 Ahıska Türk’ünün, 17 bin Afganistan Türkü ve 6 bin 787’inin Uygur Türk’ünün de Türk vatandaşı yapıldığını ifade etti.

GÜNDEM 47 ton kaçak toz şeker ele geçirildi



