Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Doqu Home İbıa Expo 2025’te elyaf ürünleriyle sektör profesyonelleriyle buluştu

Doqu Home İbıa Expo 2025’te elyaf ürünleriyle sektör profesyonelleriyle buluştu

16:481/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
İbıa Expo 2025
İbıa Expo 2025

Ev tekstili ve elyaf üretiminde güçlü bir marka kimliği ortaya koyan Doqu Home, İstanbul’da düzenlenen İBIA EXPO 2025 – 4. Uluslararası Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı.

Doqu Home’un fuar standında, markanın üretim kapasitesini temsil eden beyaz ev tekstili grubu (yastık, yorgan, alez) ile birlikte elyaf ürünleri sektör profesyonelleriyle buluştu.


Fuarda özellikle elyaf ürün grubu, geniş kullanım alanı ve kalite standartlarıyla öne çıkarılarak yatak üreticileri ve yan sanayi alıcıları için önemli bir çözüm odağı olarak sergilendi.


Fuar kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Doqu Home Marka Pazarlama Müdürü Mustafa Özmert, markanın vizyonunu şu sözlerle aktardı:

"2019 yılından bu yana ev tekstili sektöründe kalite, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı bir yolculuk yürütüyoruz. Anadolu Güçbirliği Holding çatısı altında, güçlü üretim kapasitemiz ve uzman ekibimizle hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda büyümeye devam ediyoruz. Elyaf üretimimiz, yalnızca nihai ürünlerimiz için değil, aynı zamanda sektörün temel hammaddelerinden biri olarak iş ortaklarımıza sunduğumuz en güçlü değerlerimizden biri. IBIA EXPO 2025, markamızı sektör profesyonellerine daha yakından tanıtmak, özellikle elyaf alanındaki uzmanlığımızı göstermek ve global iş birliklerimizi güçlendirmek için çok değerli bir platform. Bu fuarda ziyaretçilerimize yalnızca ürünlerimizi değil, aynı zamanda konforlu, sağlıklı ve çevreye duyarlı yaşam alanları yaratma vizyonumuzu da sunuyoruz."

Doqu Home, fuar boyunca elyaf ürünlerindeki çeşitliliği, sürdürülebilir üretim yaklaşımı ve beyaz ev tekstili grubundaki yenilikçi çözümleri ile sektör temsilcileri ile buluşturdu.


#FUAR
#IBIA EXPO
#Anadolu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İBB burs başvurusu son tarih açıklaması geldi: Genç Üniversiteli Desteği başvurusu ne zaman bitecek?