Doqu Home İbıa Expo 2025’te elyaf ürünleriyle sektör profesyonelleriyle buluştu

"2019 yılından bu yana ev tekstili sektöründe kalite, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı bir yolculuk yürütüyoruz. Anadolu Güçbirliği Holding çatısı altında, güçlü üretim kapasitemiz ve uzman ekibimizle hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda büyümeye devam ediyoruz. Elyaf üretimimiz, yalnızca nihai ürünlerimiz için değil, aynı zamanda sektörün temel hammaddelerinden biri olarak iş ortaklarımıza sunduğumuz en güçlü değerlerimizden biri. IBIA EXPO 2025, markamızı sektör profesyonellerine daha yakından tanıtmak, özellikle elyaf alanındaki uzmanlığımızı göstermek ve global iş birliklerimizi güçlendirmek için çok değerli bir platform. Bu fuarda ziyaretçilerimize yalnızca ürünlerimizi değil, aynı zamanda konforlu, sağlıklı ve çevreye duyarlı yaşam alanları yaratma vizyonumuzu da sunuyoruz."