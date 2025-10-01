Doqu Home İbıa Expo 2025’te elyaf ürünleriyle sektör profesyonelleriyle buluştu

İbıa Expo 2025
Ev tekstili ve elyaf üretiminde güçlü bir marka kimliği ortaya koyan Doqu Home, İstanbul’da düzenlenen İBIA EXPO 2025 – 4. Uluslararası Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı.
Doqu Home’un fuar standında, markanın üretim kapasitesini temsil eden beyaz ev tekstili grubu (yastık, yorgan, alez) ile birlikte elyaf ürünleri sektör profesyonelleriyle buluştu.
Fuarda özellikle elyaf ürün grubu, geniş kullanım alanı ve kalite standartlarıyla öne çıkarılarak yatak üreticileri ve yan sanayi alıcıları için önemli bir çözüm odağı olarak sergilendi.
Fuar kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Doqu Home Marka Pazarlama Müdürü Mustafa Özmert, markanın vizyonunu şu sözlerle aktardı:
"2019 yılından bu yana ev tekstili sektöründe kalite, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı bir yolculuk yürütüyoruz. Anadolu Güçbirliği Holding çatısı altında, güçlü üretim kapasitemiz ve uzman ekibimizle hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda büyümeye devam ediyoruz. Elyaf üretimimiz, yalnızca nihai ürünlerimiz için değil, aynı zamanda sektörün temel hammaddelerinden biri olarak iş ortaklarımıza sunduğumuz en güçlü değerlerimizden biri. IBIA EXPO 2025, markamızı sektör profesyonellerine daha yakından tanıtmak, özellikle elyaf alanındaki uzmanlığımızı göstermek ve global iş birliklerimizi güçlendirmek için çok değerli bir platform. Bu fuarda ziyaretçilerimize yalnızca ürünlerimizi değil, aynı zamanda konforlu, sağlıklı ve çevreye duyarlı yaşam alanları yaratma vizyonumuzu da sunuyoruz."
Doqu Home, fuar boyunca elyaf ürünlerindeki çeşitliliği, sürdürülebilir üretim yaklaşımı ve beyaz ev tekstili grubundaki yenilikçi çözümleri ile sektör temsilcileri ile buluşturdu.
#FUAR
#IBIA EXPO
#Anadolu