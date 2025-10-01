Yeni Şafak
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 303 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 303 bin liraya yükseldi

16:451/10/2025, Çarşamba
AA
Altının kilogram fiyatı yükseldi
Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 303 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 275 bin lira, en yüksek 5 milyon 312 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,7 artışla 5 milyon 303 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 215 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 171 milyon 641 bin 175,06 lira, işlem miktarı ise 980,31 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 556 milyon 338 bin 264,35 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Denizbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 5.215.000,00 3.892,10

En Düşük 5.275.000,00 3.822,09

En Yüksek 5.312.000,00 3.967,40

Kapanış 5.303.000,00 3.963,70

Ağırlıklı Ortalama 5.292.287,01 3.947,44

Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.171.641.175,06

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 980,31

Toplam İşlem Adedi 75





