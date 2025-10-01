Brent petrolün varili 66,10 dolardan işlem görüyor

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, OPEC+ ülkelerinin üretim kararlarına ilişkin beklentiler ve ABD'de federal hükümetin kapanmasının yarattığı belirsizlikler etkili oldu.

OPEC+ grubu üyesi Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın 5 Ekim'deki toplantısında kasıma ilişkin üretim miktarını belirlemesi bekleniyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve ortakları OPEC+, geçen ayki toplantıda ekim için günlük 137 bin varil üretim artışı kararı almıştı. Üretim artışı beklentisi küresel piyasalarda arz fazlası öngörülerini güçlendiriyor.

OPEC Sekreterliği ise yaptığı açıklamada, söz konusu ülkelerinin üretimi günlük 500 bin varil artıracağı yönündeki haberleri yalanlayarak, iddiaların tamamen "yanlış ve yanıltıcı" olduğunu bildirdi.

Öte yandan, ABD'de ticari ham petrol stoklarının gerilemesi fiyatları yukarı yönlü baskılıyor.

ABD'de ticari ham petrol stoklarına dair resmi verilerden önce öngörü açıklayan Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 3 milyon 674 bin varil azaldığını belirtti. Stoklardaki azalış, ABD'de talebin görece güçlü olduğuna işaret ederek petrol fiyatlarını destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Talep tarafında ise ABD'de federal hükümetin yeni mali yıl başlamadan önce geçici bütçe tasarısında uzlaşma sağlanamaması nedeniyle kapanması da piyasalarda belirsizlik yaratıyor.

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, Aralık 2018'de başlayıp Ocak 2019'da biten 35 günlük kapanmadan bu yana ilk kez böyle bir durumun yaşanmasına yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada, federal hükümetin muhtemelen kapanacağını, bu durumda çok sayıda çalışanı işten çıkarabileceklerini ifade etmişti.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), federal hükümetin kapanması halinde yaklaşık 750 bin çalışanın ücretsiz izne çıkarılabileceği tahmininde bulunmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 68,90 doların direnç, 65,08 doların destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.







