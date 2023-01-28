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Dördüncü kata seçim takip merkezi

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti Genel Merkezi.

AK Parti Genel Merkezi.

AK Parti seçim çalışmalarında vites yükseltti. Çalışmalar saha ve Genel Merkez olmak üzere iki noktada yoğunlaştı. Saha ayağında seçim kampanyasının başlangıcından sonuna kadarki süreci sevk ve idare edecek yurt içi ve yurt dışı seçim koordinasyon merkezi (SKM) başkanları belirlendi. SKM’ler çalışmaya başlamak için Erdoğan’dan talimat bekliyor. Genel Merkez kısmında ise AK Parti’de Seçim İşleri Başkanlığı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi takip etmesi ihtimaline karşı 4’üncü katta seçim odası hazırlıklarına başlandı. Ayrıca Genel Merkez’de farklı katlarda da seçim takip odalarının kurulması planlanıyor.



#AK Parti
#Seçim takip merkezi
#Cumhurbaşkanlığı seçimi
1 saat önce
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Dördüncü kata seçim takip merkezi
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