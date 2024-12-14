Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Dört genç yanan araçta can verdi

Dört genç yanan araçta can verdi

04:0014/12/2024, Cumartesi
G: 14/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bulur ve Eroğlu'nun cenazeleri Tekirdağ’da toprağa verildi.
Bulur ve Eroğlu'nun cenazeleri Tekirdağ’da toprağa verildi.

Edirne’de LPG'li otomobil, kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarptı. Yanan araçtaki Trakya Üniversitesi öğrencileri İlker Bulur (20), Buse Beril Altan (18) ve Cansel Atmaca (20) ile bir hamburgercide çalışan Görkem Eroğlu (22) hayatını kaybetti.

Edirne’de 4 genç, kaza sonucu yanan otomobilde can verdi. 59 DM 013 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nda bir evin duvarına çarptı. Bir anda alev alan otomobil tamamen yandı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Otomobilde bulunan Trakya Üniversitesi öğrencileri İlker Bulur (20), Buse Beril Altan (18) ve Cansel Atmaca (20) ile bir hamburgercide çalışan Görkem Eroğlu (22) vefat etti.Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Yanan aracın bagajında LPG yakıt tankı görüldü. Araçtaki gençlerin bir eğlence mekânından çıktıktan bir süre sonra kaza geçirdikleri belirlendi. Öte yandan dün Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Bulur ve Eroğlu'nun cenazeleri Tekirdağ’da toprağa verildi.

Görkem Eroğlu
İlker Bulur

#Edirne
#kaza
#otomobil
#yangın

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SPK’dan kripto para hamlesi: Hukuki süreci başlatıyor! Engelleme kararı alınan foreks siteleri listesi belli oldu