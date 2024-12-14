Dört genç yanan araçta can verdi

Edirne’de 4 genç, kaza sonucu yanan otomobilde can verdi. 59 DM 013 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nda bir evin duvarına çarptı. Bir anda alev alan otomobil tamamen yandı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Otomobilde bulunan Trakya Üniversitesi öğrencileri İlker Bulur (20), Buse Beril Altan (18) ve Cansel Atmaca (20) ile bir hamburgercide çalışan Görkem Eroğlu (22) vefat etti.Olay yeri inceleme ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Yanan aracın bagajında LPG yakıt tankı görüldü. Araçtaki gençlerin bir eğlence mekânından çıktıktan bir süre sonra kaza geçirdikleri belirlendi. Öte yandan dün Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Bulur ve Eroğlu'nun cenazeleri Tekirdağ’da toprağa verildi.