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Dört ilde Kökünü Kurutma Operasyonu: 241 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu sabah eş zamanlı olarak Antalya, Erzincan, Isparta ve Ordu'da başlatılan Kökünü Kurutma Operasyonu'nun detaylarını açıkladı. Bakan Soylu, 5 aydır süren takip sonrasında Antalya'da 181, Ordu'da 25, Isparta'da 18, Erzincan'da 17 şüpheli gözaltına alındı.

08:09 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

Antalya'da 37'inci operasyonu yaparken eş zamanlı bir şekilde Erzincan, Isparta ve Ordu illerinde gerçekleştirdik. 1321 polis ve jandarmamız, 24 dedektör köpeğimizle birlikte bu operasyon 06.00'da başladı. Hem Erzincan, Isparta ve Ordu illerimizde de başladı.


Bu operasyon başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu. Hedefimiz Antalya'da 187'ydi. Bu 187 hedefin 181'i yakalanarak gözaltına alındı. Tam 5 aydır projeli bir operasyonla takip edilmektedir. Ordu'da 32 şüpheliden 25'i, Erzincan'da 17 şüpheli bu sabah itibariyle gözaltına alınmıştır.


Operasyonlarımızı 3 kat artırdık, sahaya yaptığımız baskı çerçevesinde tutuklu sayısı da arttı. Isparta Ordu, Erzincan ve Antalya'da operasyon yapıldı. 40 Kökünü Kurutma Operasyonu ülkemizin her yerinde devam etmektedir.

#Erzincan
#Kökünü Kurutma Operasyonu
#Uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
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Dört ilde Kökünü Kurutma Operasyonu: 241 şüpheli gözaltında
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