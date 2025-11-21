Dört personelin ilişiği kesildi: Alay ve tabur komutanı ihraç edildi

İskenderun'da iki askerin şehit olduğu olayla ilgili 4 personelin TSK ile ilişiği kesildi. Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, bu süreçte 7 PKK’lı teröristin daha teslim olduğunu, Münbiç'te imha edilen 3 kilometre tünel ile birlikte, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 723 kilometreye ulaştığını bildirdi. Tuğamiral Aktürk, hafta boyunca yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 1’i terör örgütü mensubu olmak üzere 249 kişinin yakalandığını, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 8 bin 794'e ulaştığını kaydetti.

SORUMLU PERSONELE CEZA KESİLDİ

Haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından basın mensuplarının soruları yanıtlandı. İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda 25 Temmuz'da iki askerin şehit olduğu olaya ilişkin soru üzerine şu bilgiler paylaşıldı: “İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda iki Mehmetçiğimizin şehit olduğu olay ile ilgili süreç büyük bir hassasiyetle yürütülmüş, idari tahkikat ve Adli Tıp raporları tamamlanmıştır. Bu kapsamda, olayda kastı, kusuru veya ihmali olan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen, alay ve tabur komutanı dahil 4 personelin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilmiş, 8 personele ise olaydaki kusur derecelerine göre çeşitli disiplin cezaları verilmiştir. Ayrıca adli süreç İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.”

KARA KUTUYU TUSAŞ İNCELİYOR

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağının kara kutusu olarak tabir edilen FDR (Flight Data Recorder) ve CVDR (Cockpit Voice Data Recorder) cihazlarının Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde incelendiği, kaza kırım ekibinin olay yerindeki çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Düşen uçağa ait enkaz parçalarının Kayseri'de bulunan 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde detaylı olarak inceleneceği aktarılarak, inceleme sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİ TAKİPTE

Terör örgütü PKK'nın Zap'tan çekilme açıklamasına ilişkin ise "Bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih süreci, devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetilmekte ve takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.







