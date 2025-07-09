Dört yıl, lise için çok uzun

Türkiye’de 2012 yılından bu yana uygulanan “4+4+4” zorunlu eğitim sistemi, sahadan gelen geri bildirimlerle yeniden tartışmaya açıldı. Eğitim-Bir-Sen, öğretmenler, okul yöneticileri, lise öğrencileri ve velilerden oluşan 36 bini aşkın katılımcıyla yürüttüğü geniş çaplı saha araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Eğitim-Bir-Sen, bu verilerin tüm paydaşlarla paylaşılacağını ve eğitim sistemine ilişkin yeni bir yol haritasının oluşturulması gerektiğini belirtti. Araştırma, Türkiye’nin 81 ilinden öğretmen, yönetici ve veli ile 75 ilden lise öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, mevcut 12 yıllık zorunlu eğitim süresine yönelik geniş kapsamlı değişim talebi oldu. Öğretmenlerin yüzde 93,8’i, okul yöneticilerinin yüzde 97,1’i, öğrencilerin yüzde 78,5’i ve velilerin yüzde 78,8’i mevcut sürenin fazla olduğunu ve kısaltılması gerektiğini ifade etti.





İŞ HAYATINA UYUMLU DEĞİL

Katılımcıların önemli bir kısmı, zorunlu eğitim süresinin toplumun ve iş hayatının beklentilerine uygun olmadığını vurguladı. Öğretmenlerin yüzde 75,2’si, yöneticilerin yüzde 82,8’i ve velilerin yüzde 58,9’u mevcut sürenin toplumsal ve ekonomik beklentilerle örtüşmediği kanaatinde. Aynı zamanda, öğretmenlerin yüzde 83,7’si, yöneticilerin yüzde 90,2’si ve velilerin yüzde 68,9’u zorunlu eğitim süresinin öğrencilerin iş hayatına daha erken atılmasını zorlaştırdığını ifade etti. İş dünyasında ara eleman bulmanın zorlaşmasında da eğitimin uzunluğunun etkili olduğunu düşünenlerin oranı, öğretmenlerde yüzde 87,8, yöneticilerde yüzde 93,1 ve velilerde yüzde 71,6 oldu. Zorunlu eğitim süresinin uzunluğunun okul terki riskini artırdığı yönündeki görüş de geniş kabul gördü. Bu düşünceye katılanların oranı öğretmenlerde yüzde 70, yöneticilerde yüzde 78,9, öğrencilerde yüzde 67,2 ve velilerde yüzde 52,6 olarak belirlendi.





MESLEKİ YÖNLENDİRMEDE EKSİK VAR

Mesleki yönlendirme konusunda ise ciddi bir eksiklik dikkat çekti. Öğretmenlerin yüzde 66,6’sı, yöneticilerin yüzde 71’i, velilerin yüzde 50’si ve öğrencilerin yüzde 33’ü öğrencilerin meslek seçimlerine yeterince yönlendirilmediğini belirtti. Öğretmenlerin yüzde 83,6’sı, yöneticilerin yüzde 84,7’si, öğrencilerin yüzde 75,9’u ve velilerin yüzde 47,3’ü lise son sınıf öğrencilerinin son yıl okula devam etmesinin gereksiz olduğunu belirtti. Bunun yerine, lise son sınıfın üniversiteye hazırlık ya da kariyer planlama yılı olması gerektiği yönünde güçlü bir görüş birliği sağlandı. Bu düşünce öğretmenlerin yüzde 90,4’ü, yöneticilerin yüzde 88,8’i, öğrencilerin yüzde 92,3’ü ve velilerin yüzde 89,9’u tarafından desteklendi.





2 SİSTEM ÖNE ÇIKTI

Lise eğitiminin yapısına yönelik önerilen modeller arasında en çok öne çıkanlar “2+2” ve “3+1” yapıları oldu. “2 yıl zorunlu + 2 yıl isteğe bağlı” şeklindeki “2+2” modelini destekleyenlerin oranı öğretmenlerde yüzde 34,5, yöneticilerde yüzde 32,5, öğrencilerde yüzde 38,9 ve velilerde yüzde 28,6 olarak ölçüldü. “3 yıl zorunlu + 1 yıl isteğe bağlı” olan “3+1” modeli ise öğretmenlerin yüzde 18’i, yöneticilerin yüzde 14,7’si, öğrencilerin yüzde 31,4’ü ve velilerin yüzde 20’si tarafından desteklendi.



