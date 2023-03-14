Dörtlü zirve yarın başlıyor

Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme kapsamında Rusya’nın da katılımıyla üçlü olarak devam eden görüşmeler dörtlü formatta devam edecek. Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme adımları Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Moskova’ya yaptığı kritik ziyaretle başladı. Devam eden süreçte dışişleri bakanları düzeyinde devam edecek ve Şubat ayı içinde yapılması beklenen üçlü görüşmeler, Türkiye’yi ve Suriye’de yaşanan deprem faciası nedeniyle aksadı. Yapılan son diplomatik temaslarla görüşmelerin 15-16 Mart tarihlerinde dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde yapılması kararlaştırıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar

DIŞİŞLERİ BAKANLARININ HAZIRLIĞI DÜZENLENECEK

Moskova’da yapılacak olan dörtlü görüşmeyle, normalleşmenin bir sonraki adımı olan dışişleri bakanları toplantısının ön hazırlığı yapılacak.

KİMLER TEMSİL EDECEK

Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık edecek. Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esed rejimini temsilen ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılacak.

Mihail Bogdanov.

Geri dönüşler de gündemde

Diplomatik kaynakların verdiği bilgiye göre, 4’lü toplantının gündem maddelerinden biri de iç savaşta yerlerinden olup ülkelerinden kaçmak zorunda kalan Suriyelilerin geri dönüşleri. Türkiye, görüşmelerde, komşu ülkelere sığınmak zorunda kalan Suriyelilerin asıl ikamet yerlerine güvenli, gönüllü ve onurlu geri dönüşlerinin uluslararası insancıl hukukla uyumlu şekilde kolaylaştırılması için çalışılması gerektiğini yineleyecek.

Fırsat değerlendirilmeli

Diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin başından bu yana Suriye’nin toprak bütünlüğünü teyit ettiğini Astana belgeleri dahil her düzeyde tüm platformlarda güçlü şekilde savunduğunu anımsatarak, “Tüm taraflar siyasi çözüme bir an önce ulaşılması için ellerinden gelen katkıyı yapmalıdır. Bu anlamda, Türkiye’nin masaya oturmasının herkes için bir fırsat olduğu gerçeği taraflarca doğru anlaşılmalıdır.” ifadesini kullandı.

Ali Asgar Hacı. Eymen Susan.



