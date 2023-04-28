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Dörtlü zirveye masa düzeni

Türkiye-Suriye normalleşmesi amacıyla Rusya'da gerçekleşen zirvedeki dörtlü masa düzeni dikkat çekti. Rusya ve İran’ın da yer aldığı zirvede, bakanlar yuvarlak masada toplanırken Türkiye ve Suriye savunma bakanları ve istihbarat başkanları karşı karşıya gelecek şekilde oturdu.

Canberk Doğan
04:00 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Moskova'da gerçekleşen zirveye, Türkiye, Suriye, İran ve Rusya'dan yetkililer katıldı.

Moskova'da gerçekleşen zirveye, Türkiye, Suriye, İran ve Rusya'dan yetkililer katıldı.

Türkiye-Suriye normalleşmesi amacıyla Moskova’da kurulan dörtlü masa düzeni dikkat çekti. İki ülkenin yanı sıra Rusya ve İran’ın da yer aldığı zirvede, bakanlar yuvarlak masada toplandı. Türkiye ve Suriye savunma bakanları ve istihbarat başkanları karşı karşıya gelecek şekilde oturdu. Masada 4 ülkenin toplam 20 temsilcisi yer aldı. Diplomaside yuvarlak masa, kolay göz teması sağlandığı için tercih ediliyor.

İkili görüşmeler yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndaki toplantıda 4 ülkeden beşer yetkili yer aldı. Toplantının ana muhatabı olan Türkiye ve Suriye karşılıklı otururken, Rusya ve İran da benzer şekilde konumlandı. Ev sahibi Rus Dışişleri Bakanı Sergey Şoygu açılış yaparken, mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Toplantıda, katılımcı ülkelerin bayrakları yer aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, ikili görüşmelerde küresel ve bölgesel işbirliği ve güvenlik konularının ele alındığını açıkladı. Türkiye ve Rusya’dan 6’şar temsilcinin katıldığı görüşmeler ise dikdörtgen masada gerçekleşti.



#Suriye İle Normalleşme
#Hulusi Akar
#Rusya
#İran
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