Dostluğu perçinledik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Köln’deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii’nin açılışını yaptı. Açılışta yaptığı konuşmada kritik Almanya ziyaretine ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, özetle şunları söyledi: Buradan Almanya’nın dört bir yanındaki 3,5 milyon kardeşimin her birine en derin saygılarımı gönderiyorum. Kökeni, vatanı, ten rengi farklı olsa da kalbi bizimle çarpan tüm Müslüman kardeşime de selamlarımı iletiyorum. İlginiz ve ahde vefanız için sizlere teşekkür ediyorum. Almanya ziyaretim vesilesiyle DİTİB Köln Merkez Camii’nin resmi açılışını sizlerle yapmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

SON DERECE VERİMLİ BİR ZİYARET

Bir kez daha özellikle dostum Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’e nazik daveti için teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle güzel bir vesileyle bizleri ağırlayan Köln halkına da gönülden teşekkür ediyorum. Hamd olsun kritik bir dönemde son derece verimli, son derece başarılı bir ziyaret yaptık. İki gün boyunca yaptığımız temasların köklü Türk-Alman dostluğunu daha da perçinlediğini düşünüyorum. Gerek Sayın Steinmeier gerekse Sayın Merkel ile görüşmelerimizde iki ülkeyi yakından ilgilendiren meseleleri samimiyetle ele aldık. Son dönemdeki bazı fikir ayrılıklarını bir yana koyarak bundan sonra ortak menfaatlerimize odaklanmamız gerektiğini vurguladım. Bazı fikir ayrılıklarını bir kenara koyarak bundan sonra ortak menfaatlerimize odaklanmamız gerektiğini vurguladım. Terör örgütleriyle mücadeleden, mülteci krizine, Suriye’deki çatışmalardan ticaret savaşlarına kadar her alanda işbirliğimizi güçlendireceğiz.

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YENİ DÖNEM DAHA HUZURLU GÜNLERE VESİLE

Bu işbirliğinin faydalarını herkesten önce Almanya genelinde yaşayan 3,5 milyonu aşkın insanımızın hissedeceğine inanıyorum. Yeni dönem siz kardeşlerimiz için de daha huzurlu ve özgür günlere vesile olacaktır.

YAPILANLARI HAZMEDEMEDİM

Bir Mesut Özil, bir İlkay’ımız... İngiltere’de kendileriyle bir fotoğraf çektirdik diye bu toplumdan dışladılar. Alman Milli Takımı’na kadar yükselmiş olan bu iki gencimizin dışlanmasını ben onun Cumhurbaşkanı olarak doğrusu hazmedemedim. Almanya’da doğup büyümüş Mesut Özil’i İlkay’ı fotoğraf çektirdik diye dışladılar.

Merkel “FETÖ” dedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in önceki gün Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında “FETÖ organizasyonu” tanımını kullanması ülkede gündem oldu. Deutsche Welle’nin haberine göre, uluslararası ilişkiler ve risk araştırma kuruluşu Conias’ın yöneticilerinden Magdelana Kirchner, Alman Başbakanı’nın bu çıkışını, “Merkel’in FETÖ demesi gerçekten de son derece ilginçti, çünkü Alman siyasetçiler böyle bir tanımlama kullanmaktan kaçınır, Gülen yapılanması, hareketi der. Ancak Almanya Başbakanı basın toplantısında Türkiye’nin tanımını kendi açıklamasında kullanmış oldu” sözleriyle yorumladı.

2,5 saatlik çalışma kahvaltısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’ya yaptığı 3 günlük devlet ziyaretinin Berlin etabını Almanya Başbakanı Angela Merkel ile çalışma kahvaltısında görüşerek bitirdi. Kahvaltıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü. Çalışma kahvaltısında iki ülke arasındaki ilişkiler tüm detaylarıyla ele alındı. Görüşmenin ardından Köln’de cami açılışına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Almanya Başbakanı Merkel uğurladı.

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Neonazi skandalı soruşturmalık

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Berlin ziyaretinde korumakla görevlendirilen iki Alman polis memurunun, kod adı olarak, aşırı sağcı NSU terör örgütü üyesi "Uwe Böhnhardt" ismini kullandıkları ortaya çıktı. Erdoğan’ı, Berlin ziyaretinde korumakla görevlendirilen iki Alman polis memuru hakkında, aşırı sağcı terör örgütü NSU’ya sempati duydukları şüphesiyle soruşturma açıldı. Saksonya Eyaleti’nde görev yapan ve geçici olarak Berlin’de görevlendirilen özel harekat (SEK) polislerinin, görevlerinde kod adı olarak Neonazi NSU terör örgütü üyesi Uwe Böhnhardt’ın ismini kullandıkları öğrenildi. Saksonya Emniyet Teşkilatı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Berlin Emniyet Teşkilatı’nın olayı fark etmesi üzerine iki polis memurunun derhal geri çağrıldığı, haklarında soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma sonucuna göre polis memurlarının meslekten ihraç edilebilecekleri kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde eşlik eden AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, skandala sert tepki gösterdi. Yeneroğlu, Twitter’da yaptığı açıklamada, “Kurumsal ırkçılık görmezden gelindiği ve etkin mücadele edilmediği sürece, bu tür dehşet verici vakalar kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

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