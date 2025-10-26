Yeni Şafak
DSP Genel Başkanı Aksakal: PYD YPG SDG KCK hepiniz silahları bırakacak ve teslim olacaksınız

21:4126/10/2025, Pazar
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, “Terörsüz Türkiye” sürecinde PKK’nın yanı sıra PYD, YPG, SDG ve KCK’nın da silah bırakıp teslim olacağını söyledi. Aksakal, devletin kararlı duruşunun bu sonucu doğurduğunu belirterek sürecin gecikmeden tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, “Terörsüz Türkiye” sürecinde PKK’nın yanı sıra PYD, YPG, SDG ve KCK’nın da silah bırakacağını söyledi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Güzide Sosyal Tesisleri’nde teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Aksakal, Türkiye’nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.

Aksakal, bazı basın yayın organlarında yer alan "terör örgütü PKK’nın Türkiye’den çekildiği" yönündeki habere ilişkin şunları kaydetti:

"Devlet, bir taraftan küresel sistemin saldırılarıyla mücadele etmek zorunda. Bir ülkede anarşi olmasını, kavga gürültü olmasını, şehit haberlerinin gelmesini, insanların ölmesini, öldürülmesini kim ister? Hiç kimse istemez. Biz de istemeyiz. Şimdi tabii insanlarımızın aklıyla alay etmeye de gerek yok. Sen kurumsal bir varlık mısın da kendini fesh ediyorsun? Sen zaten bir terör örgütüsün. Bize bunu yutturamazlar.”

Aksakal, “Bugün tabii devletin kararlı duruşu karşısında sadece PKK değil, senin uzantıların PYD, YPG, SDG, KCK ne varsa hepiniz silahları bırakacaksınız ve teslim olacaksınız." dedi.

Sürecin bir an önce tamamlanması gerektiğini vurgulayan Aksakal, daha fazla sürüncemede bırakmanın zarar vereceği tek yerin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu sözlerine ekledi.


