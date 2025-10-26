AK Parti Genel Sekreteri İnan: Türkiye geri adım atmadı, hedefimiz nettir

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, terör örgütü PKK'nin Türkiye'den çekilme kararına ilişkin “Onlarca sabotaj girişimine, kara propagandaya ve beşinci kol faaliyetlerine rağmen Türkiye geri adım atmadı. Her saldırı, birliğimizi daha da pekiştirdi. Hedefimiz nettir: Terörsüz, huzurlu, büyük ve güçlü Türkiye” açıklamasını yaptı.
İnan, terör örgütü PKK’nın Türkiye’den çekilme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnan,
“Terör örgütü PKK’nın Türkiye topraklarından çekilme açıklaması, milletimizin kararlılığının ve terörle mücadelede gösterdiği azmin en güçlü göstergesidir. Onlarca sabotaj girişimine, kara propagandaya ve beşinci kol faaliyetlerine rağmen Türkiye geri adım atmadı. Her saldırı, birliğimizi daha da pekiştirdi. Hedefimiz nettir: Terörsüz, huzurlu, büyük ve güçlü Türkiye. Gerisini, karanlığı başkalarının toprağında büyütmeye çalışanlar düşünsün”
mesajını paylaştı.
