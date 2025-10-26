AK Parti Genel Sekreteri İnan: Türkiye geri adım atmadı, hedefimiz nettir

“Terör örgütü PKK’nın Türkiye topraklarından çekilme açıklaması, milletimizin kararlılığının ve terörle mücadelede gösterdiği azmin en güçlü göstergesidir. Onlarca sabotaj girişimine, kara propagandaya ve beşinci kol faaliyetlerine rağmen Türkiye geri adım atmadı. Her saldırı, birliğimizi daha da pekiştirdi. Hedefimiz nettir: Terörsüz, huzurlu, büyük ve güçlü Türkiye. Gerisini, karanlığı başkalarının toprağında büyütmeye çalışanlar düşünsün”