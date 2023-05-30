Dualarla dolu veda: Hacı adayları kutsal topraklara yol aldı

"Niyetlerinizi ve dualarınızı o kadar canlı tutun ki Arafat'a çıktığınızda, orada vakfe yaptığınızda annenizden doğduğunuz gibi tertemiz bir şekilde haccınızı yapmış olasınız. Bunun için niyet çok önemli. Efendimiz 'Din nasihattir.' diye buyurmaktadır. Yani samimiyettir. Samimiyetinizi öyle diri tutunuz ki haccınız sizin daha iyi Müslüman olmanıza, daha iyi insan olmanıza katkı sağlasın. Ve döndüğünüzde sizin yaşantınızdan gençler, çocuklar daha çok istifade etsin. Çünkü İslam yaşanılan bir dindir. Sadece teorik planda kalan değil, hayatta her şeyiyle gösterilen, yaşanılan bir din olması münasebetiyle haccımız aile hayatımıza güzellik katacak, komşuluk ilişkilerimize güzellik katacak, toplumsal ilişkilerimize güzellik katacak. Şimdiden bu niyetle yola çıkın. İnşallah haccınızı en güzel bir şekilde yapmış ve mebrur bir haccı yerine getirmiş olarak dönersiniz."