Dualarla dolu veda: Hacı adayları kutsal topraklara yol aldı

Hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı
Üsküdar Harem'de yapılan uğurlama programına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yanı sıra İl Müftüsü Safi Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı, bazı il ve ilçe müftüleri, hacı adayları da katıldı.
Erbaş, programda, tam 580 yıl önce 1443'te hacı adaylarının Üsküdar'dan Harem-i Şerif’e uğurlandığını söyledi. 34 yıl önce gittiği ilk hac yolculuğu heyecanını halen hatırladığını belirten Erbaş, hacı adaylarının, heyecanlarının artarak dönmesini diledi. Hac ibadetine ilişkin tavsiyelerde bulunan Erbaş, şöyle konuştu:
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in "Arafat'ta yapılan dualar mutlaka kabul olunur." Hadis-i Şerifi'ni aktaran Erbaş, şöyle devam etti:
Burası güzel yolculuklara uğurlanma alanı
Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen ise hacı adaylarının Harem'den uğurlanması geleneğinin 1918'e kadar yüz yıllar boyunca devam ettiğini söyledi.
Trakya ve Anadolu'dan hacı adaylarının Harem'de toplandığını ifade eden Türkmen, şunları kaydetti:
Programda duygusal anlar yaşandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın programda okuduğu duanın ardından hacı adayları teşrik tekbirleriyle uğurlandı. Hacı adayları yolculuk öncesi yakınlarıyla vedalaşıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Duygu dolu anlar yaşayan adaylar, kendilerini kutsal topraklara götürecek uçaklarına binmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'na yola çıktı. Programda, Üsküdar Müftülüğü Bisiklet Kulübü ve Fransa'dan bisikletle hac yolculuğuna çıkan Faslı 3 Müslüman da yer aldı.