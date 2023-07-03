Düğünde maganda kurşunuyla yaralanmıştı: Savcı Sayan'ın yeğeni hayatını kaybetti

Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yapılan oylamada, tasarı 58'e karşı 494 milletvekilinin oyuyla geçti. Bağlayıcılığı bulunmayan sembolik tasarıda, Rusya'nın Ukrayna'da sivil halka kasıtlı olarak saldırılar düzenlediği, sivil altyapıyı tahrip ettiği, uluslararası insani hukuku tanımadığı, gıdayı silah olarak kullandığı belirtildi. AB'nin terör listesiyle ilgili yasal çerçevesinin yenilemesi talep edildi