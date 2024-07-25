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Düğünde PKK elebaşı lehine slogan atan 3 terör sempatizanı yakalandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki düğün salonunda halay çekerken terör örgütü PKK'nın elebaşı lehine slogan attığı tespit edilen 7 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı.

13:48 - 25/07/2024 Perşembe
AA
Ağrı Doğubayazıt'ta bir düğün salonunda halay çekerek PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 kişi tespit edildi.
Ağrı Doğubayazıt'ta bir düğün salonunda halay çekerek PKK elebaşı lehine sloganlar atan 7 kişi tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda, Doğubayazıt ilçesindeki düğün salonunda halay çeken 7 kişilik grubun, terör örgütü elebaşı lehine slogan attığının tespit edildiği belirtildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 3 şüphelinin "(PKK/KCK) Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bölünmez bütünlüğümüze kasteden her türlü terör örgütü ve uzantılarına yönelik mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.


PKK marşı ve Apo sloganları eşliğinde halay çeken terör sempatizanları tek tek paketlendi

Mersin'de PKK marşı ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan sloganları eşliğinde halay çeken PKK sempatizanları, Mersin emniyetinin çalışması sonucunda tek tek yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan ve Mersin’de çekildiği belirlenen görüntülerde bir grubun halay çekerken PKK elebaşı lehine sloganlar attığı tespit edilmişti. Mersin İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerimizce şüphelilerin tespitine yönelik çalışma yaptı. Şüphelilerin Gaziantep'ten Mersin’e geldikleri anlaşılmış, görüntülerde yer alan 11 şüphelinin kimlik tespiti yapılmıştır. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğümüzce; 1 şüphelinin olaydan sonra ‘Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlenmiş; 9 şüpheli ise yakalanmıştır. 1 firari şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere, silah ve mühimmatlara el konulmuştur. Şüpheliler ‘Terör Örgütünün Propagandasını Yapma (PKK/KCK’ suçundan gözaltına alınmıştır. Bölücü terör örgütü ve uzantılarıyla yılın 365 günü yaz kış demeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Teröristlerin her an enselerindeyiz." ifadelerini kullandı.


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