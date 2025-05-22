Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Düğünleri cenaze oldu: Kayseri'de kuzenini öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

Düğünleri cenaze oldu: Kayseri'de kuzenini öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

13:4822/05/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Düğünleri cenaze oldu: Kayseri'de kuzenini öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası
Düğünleri cenaze oldu: Kayseri'de kuzenini öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası

Kayseri'de düğünde havaya ateş açarken kuzeninin ölümüne neden olan sanık; 'Olası kastla adam öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, dron kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.

17 Ekim 2024 tarihinde Kocasinan İlçesi Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak'ta meydana gelen olayda; düğünde kuzeni S.İ.'nin ölümüne sebep olan M.İ. Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkı. Duruşmaya tutuklu sanık M.İ.'nin yanı sıra olayda hayatını kaybeden S.İ.'nin eşi Z.İ., annesi T.İ. ve babası N.İ. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada anne T.İ.; M.İ.'nin oğlunu kasten öldürdüğünü öne sürerek, en ağır cezayı almasını istedi. Üç çocuğunun yetim, kendisinin dul kaldığını belirten Z.İ. de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Savunmasını yapan Sanık M.İ.; kesinlikle kasıt olmadığını belirterek savunmasında, "Hayatımın en büyük pişmanlığını yaşıyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.


Yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti sanık M.İ.'ye 'olası kast ile adam öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına ve tutukluluğunun devamına hükmetti. Mahkeme M.İ.'ye ayrıca 'ruhsatsız silah bulundurmaktan' 1yıl 8 ay hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Öte yandan M.İ.'nin düğünde havaya ateş açması, S.İ.'nin bir anda yere yığılması ve düğüne katılanların S.İ.'nin yanına koşması havada bulunan dron kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


12 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen olayda Saraybosna Mahallesi Erişler Sokak'taki düğünde M.İ. (39), havaya tüfekle ateş açtı. M.İ.'nin tüfeğinden çıkan saçmalar, amcasının oğlu S.İ.'nin (37) başına isabet etti. Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis tarafından gözaltına alınan M.İ.; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


#Kayseri
#Kocasinan İlçesi
#Düğün
#Ateş Açma
#Havaya ateş
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyada internetin en hızlı olduğu ülkeler listesi 2025: Türkiye kaçıncı sırada?