Dünyanın en güçlü böceği: Bir ilimizde ortaya çıktı

Gergedan böceği, ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabiliyor.
Dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen gergedan böceği, Elazığ'da görüldü. Şahıs tarafından fotoğrafları çekilen gergedan böceği daha sonra yeniden doğaya bırakıldı.
Tarihi Harput Mahallesi'nde bir kişi, yerde ilginç bir böcek fark etti.
Şahıs, gördüğü böceğe yaklaşıp incelediğinde
ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden olan ve uçan böcek sınıfına tabi tutulan gergedan böceği olduğunu tespit etti.
Şahıs tarafından fotoğrafları çekilen gergedan böceği daha sonra yeniden doğaya bırakıldı.
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