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POLİTİKA

Dünyaya Kıbrıs’tan 15 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Maraş’ta piknik yapabiliriz” sözleriyle duyurduğu ziyareti, KKTC’nin 37. yıl dönümü olarak seçilen 15 Kasım tarihi ile de dünyaya mesaj niteliğinde.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’nin ‘Cumhuriyet Bayramı’ olarak kutladığı 15 Kasım’ın 37. yıl dönümünde adada olacak. Böylece Kıbrıs’ta iki devletli çözüm dünya kamuoyuna en yüksek düzeyde verilmiş olacak. KKTC’nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk ziyaretini Ankara’ya gerçekleştirdi. Erdoğan’la adada çözüme ilişkin önemli mesajlar veren iki lider, iade-i ziyaret konusunda da anlamlı bir tarihte anlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’nin 37. yıl dönümünün kutlanacağı 15 Kasım’da adaya çıkarma yapacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile makamında bir araya geldi. Daha sonra Şentop, Tatar ve beraberindeki heyet onuruna öğle yemeği verdi.

MARAŞ’A ZİYARET

Türkiye, yarım asrı geride bırakan müzakere sürecinde mevcut parametrelerle neticeye varılamayacağını düşünüyor. Bu çerçevede Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümden yana olduğunu vurguluyor. 15 Kasım’da da iki lider tarafından söz konusu mesajın Rum yönetimi başta olmak üzere dünya kamuoyuna bir kez daha verilmesi bekleniyor. Erdoğan’ın Kıbrıs’ta yapılacak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılması bekleniyor. Erdoğan ayrıca 46 yıl sonra açılan kapalı Maraş’ı da ziyaret edecek.

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