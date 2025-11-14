Yeni Şafak
Dur ihtarına uymayıp kaçarken polise çarptı

Dur ihtarına uymayıp kaçarken polise çarptı

00:3914/11/2025, Cuma
IHA
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca esnasında, motosiklet polis aracına çarparak yola savruldu. Kazada iki kişi yaralandı.

Edirne’de polisin dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, polis aracına çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edirne’de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan 22 KL 254 plakalı motosiklet sürücüsü B.B.Y. kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca esnasında, motosiklet polis aracına çarparak yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü B.B.Y ve yolcu konumundaki kardeşi U.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



#Edirne
#Polis
#Kovalamaca
