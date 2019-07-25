Gündem Dur ihtarından kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
HATAY

'Dur' ihtarından kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

'Dur' ihtarından kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilin plakasının sahte olduğunu tespit eden polisler, trafiği tehlikeye atmak da dahil birçok suçtan sürücüye 8 bin 723 lira ceza uygulandı.

Haber Merkezi DHA
Dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.
Dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

İskenderun’da yol uygulaması yapan polisler, şüphelendikleri 06 HF 1775 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçınca kovalamaca başladı. Otomobilin plakasının sahte olduğunu belirleyen polisler, aracı yakalamak için alarma geçti. Kaçarken park halindeki bir araca çarpan otomobil, daha sonra tren istasyonun içerise girdi.

İstasyon lojmanların bulunduğu yerde sıkıştırılan otomobildeki 3 kişi, araçtan çıkıp, yaya olarak kaçmaya başladı. Polislerin havaya uyarı ateşi açarak kovaladığı şüpheliler, çalıların arasında gizlenmeye çalışırken yakalandı.

  • Otomobil sürücüsüne, sahte plaka, dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve trafiği tehlikeye atmak suçlarından 8 bin 723 lira para cezası uygulandı. Gözaltına alınan sürücü ve iki arkadaşı, daha sonra polis merkezine götürüldü.
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