Duruşmalar 16 Haziran’da: Yargıda normale dönüş eylem planı açıklandı

Kovid-19 salgının kontrol altına alınmasıyla ‘yeni normale’ geçilirken, yargıdaki normalleşme adımları da 1 Haziran itibariyle atılmaya başlanacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu da yargıda normale dönüş eylem planını açıkladı. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz’ın imzasını taşıyan genelgeye göre, tüm duruşma ve keşifler, 16 Haziran itibariyle başlayacak. İdare ve vergi mahkemeleri ile istinaf mahkemeleri, duruşma ve keşif yapılmasını gerektiren dosyalar hariç, tüm yargısal faaliyetlerine 1 Haziran’dan itibaren başlayacak. Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin tedbir yine 1 Haziran itibariyle sonlandırılacak.

İZİNLER 20 TEMMUZ’A KADAR İPTAL!

Salgın tedbirleri nedeniyle oluşan iş yükünün ortadan kaldırılması amacıyla 20 Temmuz’a kadar hakim ve savcıların yıllık izin talepleri karşılanmayacak. 1 Haziran’dan itibaren yalnızca 60 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan hakim ve savcılar idari izinli sayılacak.

ADLİYELERE MASKELİ GİRİŞ

Adalet Bakanlığı da normalleşme sürecinde adliyelerde alınacak tedbirlere ilişkin kılavuz hazırladı. “Adalet Hizmetlerinde Yeni Çalışma Esasları Kılavuzu”na göre, adliyelere maskesiz girilmeyecek. Yine herhangi bir iş ve işlemi olduğunu ispat edemeyenlerin girişine izin verilmeyecek. Hakimler, savcılar, avukatlar ve tüm personel maske kullanacak.

10 METREKAREYE BİR KİŞİ

Adliyelerin giriş kapılarında ateş ölçümü yapılacak. Ateşi 38 dereceyi geçenler içeri alınmayıp sağlık kurumuna yönlendirilecek. Adliyedeki insan sirkülasyonunu kontrol altında tutmak için aynı anda 10 metrekareye bir kişi bulunacak şekilde giriş izni verilecek.

ŞEFFAF BÖLME

Güvenlik personeli ve ön büro çalışanları, tıbbi maske ve koruyucu gözlük kullanacak. Ön bürolar mümkün olduğu ölçüde dış mekanlarda konumlandırılacak. Mahkeme ve savcılık kalemleri, ön bürolar ve icra daireleri cam veya şeffaf bölmelerle kapatılacak, temizlikleri her gün yapılacak ve yeterli sayıda antiseptik bulundurulacak.

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UYAP VE SEGBİS YAYGINLAŞACAK

Mahkeme ve icra işlemlerinde harç masrafı ve diğer ödemeler mümkün olduğunca EFT, havale gibi yöntemler ile yaptırılacak. UYAP ve SEGBİS kullanımı yaygınlaştırılacak. Adliyelerde merkezi havalandırma sistemleri kullanılmayacak, duruşma salonlarında dış ortam havalandırması yapılacak. Yemekhaneler 1 Eylül 2020’de açılacak, bu tarihe kadar personelin yemekleri kumanya şeklinde dağıtılacak. Çay bardağı, kaşık, çatal, tabak gibi malzemeler tek kullanımlık olacak.

Sosyal mesafeli duruşma

Duruşma salonları, kalem odaları ile icra dairelerinde çalışma düzeni 4 metrekareye bir personel düşecek şekilde planlanacak. Duruşmaların haftanın her gününe ve gün içine yayılması sağlanacak. Savcılıklara müracaatta sanık, tanık, müşteki gibi kişilerin sıra beklememesi için aralarında yeterli zaman aralığı bulundurulması sağlanacak. Duruşma, savcılıklara müracaat, icra takibi gibi işlerde sosyal mesafe kuralları uygulanacak, en az bir metre aralıklarla zemin işaretlemesi yapılacak. Ortak alanlarda bulunan koltuklar azaltılacak.

Kapalı görüşler 1 Haziran’da

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adalet hizmetlerinde Kovid-19’a karşı alınacak yeni tedbirlerin karar bağlandığı koordinasyon toplantısının ardından açıklama yaptı. Bakanlıkça hazırlanan kılavuzdaki tedbirlere değinen Gül ayrıca, cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresi ve kapsamının, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda devam edeceğini belirterek, “1 Haziran’dan itibaren kapalı görüşler yapılmaya başlanacaktır. Görüş hakkını kullanamayan hükümlü ve tutuklular ilave görüş hakkına sahip olacaklar” dedi.