Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Duş aldıktan sonra fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

Duş aldıktan sonra fenalaşan çocuk hayatını kaybetti

15:0425/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
T.A.’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
T.A.’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre duş aldıktan sonra fenalaşan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mimarsinan Şirintepe mahallesi 2133. sokakta meydana gelen olayda iddiaya göre duştan çıkan T.A. (17) bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde T.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından T.A.’nın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#kayseri
#melikgazi
#duş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR İşgücü uyum programı İUP alımları ne zaman?