Düşen uçakta hayatını kaybeden öğrenci pilot Mersin'de toprağa verildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde düşen tek motorlu eğitim uçağında hayatını kaybeden öğrenci pilot Murat Avşar'ın (31) cenazesi, memleketi Mersin'de toprağa verildi.
Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde düşen eğitim uçağında eğitmen pilot Furkan Otkum ile birlikte hayatını kaybeden inşaat mühendisi öğrenci pilot Murat Avşar'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından kara yoluyla dün gece memleketi Mersin'e getirildi. Avşar'ın cenazesi, şehir mezarlığında kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Pilot Avşar'ın annesi Ayşe ile babası Mehmet Avşar, ayakta durmakta güçlük çekti. Cenazeye Avşar'ın pilot arkadaşları da katıldı. UÇMAK HEP HAYALİYDİ Oğlunun pilot olmak istediğini belirten Mehmet Avşar, "Sevdiği işti, tek motorlu uçak uçuruyordu. Belli saat ve dersler alıyordu. Normal pilot olmak için az bir aşaması vardı. Uçmak küçüklüğünden beri hayaliydi. Sık sık eğitim uçuşları yapıyordu. Bir belge daha alması gerekiyordu. O süreyi tamamlamaya çalışıyordu. Çok üzgünüz. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bu acıyı ancak yaşayan anlar" diye konuştu.
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Bilecik Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servis ambulansında görevli ATT Kübra Nur Palut, 3 yıl önce ‘Göktürk’ ismini verdiği oğlunu dünyaya getirdi. Doğumdan kısa süre sonra karın ağrısı ve iştahsızlık şikayetleri nedeniyle hastaneye giden Kübra Nur’a, yapılan tetkikler sonucunda sindirim sistemini ve kalbi etkileyen CAID hastalığı teşhisi kondu.
Yemek yiyemediği ve sadece damar yoluyla mama ve serumla beslendiği için, günden güne eriyerek 45 kilodan 28 kiloya kadar düşen Kübra Nur, tedavi için birçok hastaneye başvurdu ancak sonuç alamadı.
Palut ailesinin, tedavi için geldikleri Uludağ Üniversitesi’nde Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Macit Gülten'in açıklamalarıyla umutları yeniden yeşerdi. Prof. Dr. Gülten, hastalığın tedavisinin Türkiye'de olmadığını, Belçika'daki Leuven Katolik Üniversitesi Hastanesi’nde görevli Gastroenterolog Prof. Dr. Jan Tack tarafından yapılabileceğini söyledi.
Ailenin karşısına bu kez de maddi yetersizlik çıktı. Hastaneyle iletişime geçilmesi için Sağlık Bakanlığı'na müracaat edildi.
CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ <br><br>Konunun basına yansımasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kübra Nur'un tedavisi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimat verdi.
İnegöl Devlet Hastanesi’nde müşahede altında tutulan Kübra Nur, ambulansla Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Kübra Nur, ambulansa bindirilirken ailesine el sallayarak veda etti.
28 kiloya düşen Kübra'nın tedavisi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat
28 kiloya düşen Kübra'nın yardım çığlığı karşılık buldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi
Bursa'da 3 yıl önce yakalandığı 'Kronik atriyal ve bağırsak disritmi' (CAID) hastalığı nedeniyle 45 kilodan 28 kiloya kadar düşen Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Kübra Nur Palut (30), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tedavisi için Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
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Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle yağış rejiminin değiştiği Doğu Karadeniz Bölgesi’nde son aylarda etkili yoğun kar yağışı sonrası, karların ani ve hızlı erimesi, taşkınlara yol açıyor.
Vauk Dağı’ndan doğup Karadeniz’e dökülen ve geçtiği 160 kilometre boyunca derin vadilere hayat veren Harşit Çayı üzerinde enerji üreten Torul Barajı’nda su seviyesi yükseldi, taşkın meydana geldi.
Çamlıca Mahallesi’ndeki mezarlıklar taşkın nedeniyle su altında kaldı.
Mahalle halkı, ani taşkınlara karşı önlem alınmasını istedi.
Cevdet Bostanoğlu, aile mezarlığının su altında olduğunu belirterek, “Aile mezarlığımız maalesef baraj kaynaklı taşkında su içerisinde kaldı.
'CAMİYE KADAR GELMESİ YAKIN'<br><br>Şu an barajda bulunan suyun camimize kadar gelmesi de çok yakın. Daha önce bu durum ile birkaç kez daha karşı karşıya kaldık.
Mezarlığımızda bulunan bu görüntü şüphesiz kimsenin hoşuna gitmeyecektir.
'ÜZÜCÜ BİR MANZARA'<br><br>Bunu bizim yüreğimiz kaldırmıyor. Üzücü manzara ile karşı karşıyayız” diye konuştu.
Bayram öncesi mezarlıkların görüntüsüyle üzüldüklerini söyleyen Gülay Bostanoğlu da, “Bazı mezarlarımız su altında kalması hoş bir görüntü değil.
Bayram ziyaretine gelecek olanlar da hoş karşılaşmayacaklar” dedi.
Mezarlığı su bastı: Bayram öncesi mahalleliyi kahreden manzara
Gümüşhane'de karların ani erimesi sonrası su seviyesi yükselen Torul Barajı'ndaki taşkın nedeniyle çevredeki mezarlıklar su altında kaldı.
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Görevli 5 belediye personelinin 3'ünün koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı gerekçesiyle yıkımın ertelendiği bildirildi. <br>Aksu ilçesindeki 1,5 kilometrelik Kumköy sahili, geçen yıl mart ayında Cumhurbaşkanı kararı ile 'nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalanma alanı' ilan edildi.
Özellikle Aksu ve Serik ilçelerindeki binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy sahilindeki 700 çardakla ilgili, ocak ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca alınan yıkım kararı, belediyeye gönderildi. Kararı duyan bazı tatilciler, bölgeye gelerek çardaklarını söktü ancak aylar geçmesine rağmen kalan diğer çardaklara dokunulmadı. Aksu Belediyesi, daha önce 29 Ocak olarak duyurulan yıkım kararının, bu kez 29 Nisan'da uygulanacağını bölgeye asılan pankartla bildirdi.
Bedava tatilin adresiydi: Pahalı otellerin yanındaki denize sıfır çardaklar yıkılacak
Antalya'nın Aksu ilçesinde otellerin yanı başında denize sıfır yapılan 700 çardak için, deniz kaplumbağalarının yuvalarına zarar verdiği ve 1'inci derece sit alanında olduğu gerekçesiyle alınan yıkım kararı, 3'üncü kez ertelendi.