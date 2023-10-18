Düzce Filistin için tek yürek oldu: İnsanlık için ses ver Gazze ölüyor

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, Filistin’de günlerdir yaşanan insanlık dramı, ağır hava saldırıları ve işlenen savaş suçuna karşı destek mitingi düzenledi. Cedidiye Meydanı’nda toplanan yüzlerce Düzceli ve Düzce’de eğitim gören Filistinli başta olmak üzere yabancı uyruklu öğrenciler Filistin’e destek sloganları atarak tepkisini dile getirdi. Mitinge katılan AK Parti, MHP, Yeniden Refah, DEVA ve Gelecek Partisi il başkanları da konuşmalarında Filistin’e destek mesajları verdi.





"Amaçları Filistin'de soykırım yapmaktır"

Mitingde konuşma yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de yıllardır artarak devam eden zulmün Mossad’ın ve İsrail’in uygulamaya koyduğu daha büyük bir planın sadece bir parçası olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Her akşam kanallarda bazı yorumcular tarafından bu işgal ve saldırılar değerlendiriliyor. Ben de sizlerle görüşlerimi paylaşmak isterim. Dünyanın en güçlü istihbarat teşkilatlarından birine sahip olduğu iddia edilen ve çok sayıda filme konu olan İsrail devletinin istihbarat teşkilatı Mossad, düşünün ki Gazze’de birkaç yıldır sözüm ona; silahlanma oluyor ve Mossad’ın bundan haberi olmuyor. Yani bu olabilir mi? Gazze ki 16 yıldır etrafı çevrili adeta tecrit edilmiş bir bölge ve o kadar silah giriyor ve Mossad’ın haberi olmuyor. Biz buna inanamayız, bu bir yalandır. Kesinlikle bunu biliyorlar, haberleri var. Hatta daha ileriye gidiyorum, bunu organize ediyorlar. Kendileri bu işi yapıyor, silahlandırıyor ve saldırtıyorlar. Amaç ne? Amaç, soykırım. Amaç; o bölgeyi Filistinli kardeşlerimizden arındırmak, Müslümanlardan arındırmak ve İsrail toprağı yapmaktır.”





"Sistematik bir şekilde yüzyıllardır aynı amaca hizmet ediyorlar”

İsrail’in Ortadoğu için yıllardır uyguladığı planları olduğunu ifade eden Başkan Özlü sözlerine şöyle devam etti: “Bakın İsrail başbakanı, yolsuzluk hırsızlık ve arsızlık suçlamaları ve iddiaları ile seçimi kaybetmesi muhtemel bir adam. Bu adam çıkmış diyor ki; öyle bir cevap vereceğiz ki; Ortadoğu’da haritalar değişecek diyor. Bunu nasıl söylüyorsun? Demek ki bir büyük plan var ve sen bu planı uyguluyorsun. Sadece Filistin değil, sırada Lübnan var. Sırada Ortadoğu’nun haritasının değiştirilmesine kadar gidecek olan bir süreç olduğunu görüyoruz. Bakın ABD’nin başkanı Biden, o haliyle oradan kalkıp İsrail’e geliyor. Hiç normal mi bu? Bir büyük oyun, büyük plan var. Bu adamlar bu planı uygulamaya koyuyorlar. Biz saf değiliz.”





"2 bin yıllık bir nefretle karşı karşıyayız"

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’den bahseden Başkan Özlü, Yahudilerin Müslümanlara olan kini ve düşmanlığının çok eski dönemlerden geldiğini belirterek şunları söyledi: “Birinci Dünya Savaşı’nda 1917’de Filistin topraklarını Kudüs’ü Müslümanlardan alan Osmanlı’dan alan bir İngiliz Generali var Allenby. Bu adam Kudüs’ü aldıktan sonra, Selahaddin Eyyubi ki İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biridir. Haçlı Seferleri’nde haçlıları Kudüs’e sokmayan adamdır. Bu general gidiyor, Selahaddin Eyyubi’nin mezarını tekmeliyor diyor ki; yıllar önce bizi sokmadın, artık biz istersek sana yatacak bir yer vermeyiz diyor. Şu nefrete, şu kine bakar mısınız? Şu intikama bakar mısınız?2000 yıllık hesapların bugün muhasebesi görülüyor. İsrail’in Filistin’e attığı bomba veya İsrail’in Gazze’yi ele geçirmesinden daha büyük bir plan uygulanıyor.”





“Kardeşlerimiz için yardım kampanyası başlatacağız”

Filistin’de yaşanan soykırım ve masumların katledilmesine göz yuman sessiz kalan ülkelere de seslenen Başkan Özlü, ‘bayrak düştüğü yerden kaldırılır, o yer Türkiye’dir’ diyerek konuşmasını şöyle bitirdi: “Beni üzen nokta; bizden başka, Türkiye’den başka hiçbir İslam ülkesinden ciddi bir ses çıkmıyor. Yahudi zaten görevini yapıyor, onun için burası vaad edilmiş topraklar onun amacı belli ama asıl sorun Türkiye dışında hiçbir İslam ülkesinden ses çıkmamasıdır. Bu durum; Gazze’de, Kudüs’de meydana gelen ve Müslüman kardeşlerimizin şehadeti ile sonuçlanan olaylar kadar üzücüdür. Biz Türkiye olarak İslam coğrafyasının neresinde bir hadise varsa, neresinde bir Müslüman’a zulüm varsa bunun karşısındayız. Yüksek sesle buna karşı olduğumuzu haykırıyoruz. Sizler de bu karşı duruşun temsilcilerisiniz. Türkiye çok önemli. Bayrak düştüğü yerden kaldırılır diye bir söz vardır. Gerçekten bu bayrak nerede düştüyse bu bayrak oradan kaldırılır. Bu da Türkiye’dir. Biz ülkemizi çok seviyoruz, ülkemiz için canla başla çalışıyoruz. İnşallah belediye olarak önümüzdeki günlerde bir yardım kampanyası başlatacağız. Bu yardımın nasıl ulaştırılacağını önce planlayıp sonra kampanyamızı başlatacağız. Bu kampanyada sizlerden destek isteyeceğiz, biz de gerekeni yapacağız”







